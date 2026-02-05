Ascolti TV ieri sera, 4 febbraio 2026: chi ha vinto tra L’Invisibile e Una nuova vita?

Ascolti TV: la serata di mercoledì 4 febbraio 2026 ha messo di fronte proposte molto diverse le une dalle altre, con una sfida inedita per i canali principali, sebbene si tratti di serie TV italiane. Tra programmi di approfondimento e politica e show, spicca la presenza anche di un paio di commedie leggere: su RAI 2 è andato in scena What’s Love, film del 2023 con Lily James, Shazad Latif ed Emma Thompson, mentre su TV8 ecco Mia moglie per finta, commedia romantica hollywoodiana con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Da segnalare anche il ritorno del grande calcio con i quarti di finale di Coppa Italia su ITALIA 1, in particolare con il match tra Inter e Torino, che ha visto trionfare i nerazzurri per 2 a 1.

Per i primi canali di RAI e Mediaset la serata prevedeva una lotta serrata: da una parte la seconda e ultima puntata (con gli episodi 3 e 4) de L’invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro, che martedì sera aveva vinto nei dati audience con più di 4 milioni di spettatori; dall’altra, invece, ecco la nuova fiction Una nuova vita su CANALE 5, con Anna Valle, giunta al secondo appuntamento, che settimana scorsa aveva fatto registrare un ottimo seguito di pubblico (circa 3 milioni di spettatori).

Vince con margine L’invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro su RAI 1, che totalizza quasi 3,9 milioni di telespettatori e il 22,3% di share; più indietro Una nuova vita su CANALE 5 che cala rispetto a settimana scorsa e si ferma a 2,6 milioni di spettatori e 16,7% di share.

In lista, in prima serata, come detto, c’erano anche diverse proposte concorrenti, che spaziavano dall’approfondimento alla politica, fino al solito mercoledì di RAI 3 con Chi l’Ha Visto?, che raccoglie sempre un grande successo di pubblico. Ma è stata la presenza del calcio a scompaginare i dati audience.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince ancora Affari Tuoi su RAI 1 con 5.187.000 spettatori e il 24,1% di share. La Ruota della Fortuna su CANALE 5 registra, invece, 4.818.000 spettatori e il 22,5% di share.

Ascolti TV mercoledì 4 febbraio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. RAI 1 sbanca complessivamente sia nell’access prime time che in prima serata per la seconda volta consecutiva.

RAI 1 - L’invisibile - La Cattura di Matteo Messina Denaro: 3.894.000 spettatori (22,3% di share) CANALE 5 - Una nuova vita: 2.659.000 spettatori (16,7% di share) ITALIA 1 - Coppa Italia, quarti di finale: Inter-Torino: 2.461.000 spettatori (12,3% di share) RAI 3 - Chi l’ha visto?: 1.328.000 spettatori (8,1% di share) LA7 - Una giornata particolare: 1.152.000 spettatori (6,3% di share) RAI 2 - What’s Love: 563.000 spettatori (3,1% di share) RETE 4 - Realpolitik: 539.000 spettatori (4% di share) TV8 - Mia moglie per finta: 525.000 spettatori (2,9% di share) NOVE - Little Big Italy: 324.000 spettatori (1,8% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, mercoledì 4 febbraio 2026

Diretta da Michele Soavi e scritta da Pietro Valsecchi insieme a Salvatore De Mola e Luca Vendruscolo, L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro è una miniserie evento prodotta da CAM Film Ltd. e trasmessa su RAI 1 in due serate evento: la seconda e ultima puntata è andata in onda ieri sera, dopo l’ottimo riscontro di martedì (più di 4 milioni di audience).

Nel cast spiccano Lino Guanciale nel ruolo di Lucio Arcidiacono, colonnello del ROS a capo della squadra incaricata della cattura, e Antonino Bruschetta nei panni di Matteo Messina Denaro. Accanto a loro figurano Paolo Briguglia, Leo Gassmann, Levante, Noemi Brando, Roberta Procida e Simona Malato, in un racconto che alterna tensione investigativa e ricostruzione storica degli ultimi mesi della latitanza del boss - al termine di una caccia durata trent’anni.

Dal punto di vista economico, non risultano al momento dati ufficiali pubblici sul budget di produzione della miniserie né sui cachet degli interpreti principali. Né RAI né CAM Film hanno diffuso comunicati con cifre dettagliate, e le principali banche dati di settore accessibili al pubblico non riportano valori verificati. Anche per questo motivo, qualsiasi stima sui costi complessivi o sui compensi del cast resta fuori dal perimetro delle informazioni accertate.

Ciò che sappiamo, invece, è che le riprese si sono svolte tra il 19 maggio e il 18 luglio 2025 tra Palermo e Roma, collocando il progetto - anche considerato il cast di spessore - nel solco delle grandi produzioni seriali RAI a forte impatto civile.

Di contro, CANALE 5 ha puntato ieri - come ogni mercoledì - sulla seconda puntata della nuova fiction Una nuova vita, con protagonista Anna Valle, che torna in prima serata nei panni di Vittoria Greco, una donna appena uscita dal carcere dopo anni di detenzione per l’omicidio del marito, reato che continua a proclamare di non aver commesso. Al centro del racconto c’è un percorso di redenzione personale e sociale, segnato dal tentativo di riconquistare l’amore del figlio Matteo e di riportare alla luce una verità rimasta sepolta troppo a lungo, in un contesto emotivo teso e fortemente realistico.

Prodotta da RTI per Mediaset, Una nuova vita si inserisce pienamente nella strategia editoriale del network, che negli ultimi anni ha investito con decisione sulle fiction drammatiche di alto profilo, ambientate in territori riconoscibili e affidate a volti consolidati della serialità italiana. Le riprese, effettuate in Trentino-Alto Adige, comportano costi logistici superiori alla media, tra location montane, troupe itinerante e gestione climatica, elementi che incidono in modo significativo sul budget complessivo.

Sebbene non esistano dati ufficiali pubblici, fonti di settore e analisi economiche sulle fiction di prima serata Mediaset indicano, per produzioni di questo tipo, budget stimati tra 1 e 3 milioni di euro a puntata, comprensivi di regia, cast, sceneggiatura e post-produzione.

Come detto, in palinsesto non erano presenti dei veri e propri cult del cinema ieri sera, ad eccezione per una commedia romantica: Mia moglie per finta su TV8, pellicola del 2011 con protagonisti alcuni pesi massimi del genere, come Adam Sandler e Jennifer Aniston, che negli anni si è rivelata un successo commerciale. Difatti, a fronte di un budget stimato di circa 80 milioni di dollari, Mia moglie per finta incassò ben 215 milioni a livello mondiale al box office, con più di 30 milioni di incasso solo nel weekend d’esordio negli USA. Un dato rafforzato anche dai diversi passaggi in TV, che ne hanno amplificato la coda lunga di popolarità.