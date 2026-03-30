Ascolti TV: la serata di domenica 29 marzo 2026 ha riproposto la medesima sfida agguerrita di settimana scorsa, anche con qualche ritorno importante in palinsesto, tra speciali e tanto sport.

Su RAI 1, ecco l’attesissima quarta e ultima puntata della quinta stagione della fortunata fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, con Vanessa Scalera protagonista, che nelle scorse settimane aveva stravinto nei dati d’ascolto con oltre 4 milioni di telespettatori. Su CANALE 5, invece, il sedicesimo e ultimo appuntamento con il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario, con al timone sempre Gerry Scotti, che si sdoppia subito dopo La Ruota della Fortuna. Chi ha vinto stavolta nelle analisi audience?

Vince di nuovo dominando anche l’ultima puntata della serie di RAI 1 Imma Tataranni 5, che registra più di 4,5 milioni di spettatori (24,5% di share); chiude confermando un trend negativo Chi Vuol Essere Milionario su CANALE 5, con circa 1,8 milioni di spettatori e il 12,7% di share.

Le altre reti vedevano in palinsesto programmi di informazione e approfondimento, con il cinema relegato ai canali tematici. Come sempre, Che Tempo che Fa con Fabio Fazio sul NOVE, mentre su ITALIA 1 ritroviamo Le Iene (Inside); su RAI 3 ecco Presa Diretta, condotto da Riccardo Iacona, mentre su TV8, come settimana scorsa, il Motomondiale con il GP degli Stati Uniti. Su RAI 2 da segnalare lo speciale di Pierluigi Diaco, Per Sempre Gino, dedicato al ricordo di Gino Paoli. Presente anche Propaganda Live su LA7, eccezionalmente di domenica.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra lo stakanovista Gerry Scotti (padrone di casa di CANALE 5 dalle 20:30 fino a mezzanotte) e Stefano De Martino. Vince Affari Tuoi su RAI 1 con 4.790.000 spettatori (23,5% di share); battuta, stavolta, La Ruota della Fortuna su CANALE 5, che non va oltre 4.645.000 spettatori e il 22,7% di share.

Ascolti TV domenica 29 marzo 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. RAI 1 stravince la serata: Imma Tataranni doppia Il Milionario.

RAI 1 - Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: 4.511.000 spettatori (24,5% di share) CANALE 5 - Chi Vuol Essere Milionario: 1.840.000 spettatori (12,7% di share) NOVE - Che Tempo che Fa: 1.566.000 spettatori (8,1% di share) ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside: 1.032.000 spettatori (8,2% di share) RAI 3 - Presa Diretta: 878.000 spettatori (4,4% di share) LA7 - Propaganda Live: 686.000 spettatori (4,6% di share) RETE 4 - Fuori dal Coro: 681.000 spettatori (4,9% di share) TV8 - Motomondiale: GP degli USA: 532.000 spettatori (2,6% di share) RAI 2 - Per Sempre Gino: 510.000 spettatori (3,2% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, domenica 29 marzo 2026

Andata in onda ieri sera con la quarta e ultima puntata in prima serata su RAI 1, la quinta stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha segnato il ritorno televisivo del personaggio interpretato da Vanessa Scalera. La serie è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia ed è prodotta da Rai Fiction insieme a IBC Movie e Rai Com, con il sostegno della Regione Basilicata e della Lucana Film Commission. Il progetto rappresenta anche un investimento economico significativo per la televisione pubblica.

Per avere un ordine di grandezza dei costi della serie, la terza stagione – composta da quattro serate – ha avuto un budget di circa 9.172.521 euro. Una cifra che colloca la fiction tra le produzioni seriali italiane di fascia medio-alta per la TV generalista, con un costo di circa 2,3 milioni di euro di media a puntata.

Non sono invece pubblici i cachet degli interpreti principali o della protagonista Vanessa Scalera, che restano coperti da riservatezza contrattuale. Tuttavia la serie continua a garantire, secondo le amministrazioni locali e i produttori, un ottimo rapporto tra costi di produzione e risultati di ascolto, oltre a una forte promozione internazionale dell’immagine di Matera e dei suoi celebri Rioni Sassi.

Sul fronte opposto, CANALE 5 rispondeva con uno dei format più iconici della televisione italiana: Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il quiz condotto da Gerry Scotti è a tutti gli effetti uno dei pilastri dell’intrattenimento Mediaset che torna con periodica regolarità, grazie anche a una formula ormai consolidata che non smette, però, di rinnovarsi. Anche se nelle ultime settimane i riscontri del pubblico non sono stati ottimi. Anche per Il Milionario quello di ieri è stato l’ultimo round della stagione.

La versione “Il Torneo” prevede una fase finale a tre concorrenti e una scalata progressiva fino al premio massimo di 1.000.000 di euro, con livelli di sicurezza (“paracadute”) e aiuti classici. Lo scorso dicembre, la concorrente Vittoria, arrivata alla domanda finale, aveva vinto il milione di euro, centrando il premio massimo del programma. Ieri sera, invece, il campione è stato Pietro, che si è portato a casa ben 150 mila euro.

Dal punto di vista dei costi, anche qui Mediaset non ha mai diffuso cifre ufficiali su budget e cachet. Il milione messo in palio rappresenta ovviamente la voce più visibile, ma non è detto che venga sempre assegnato. In termini produttivi, Chi vuol essere milionario è uno studio show relativamente “efficiente”; facendo un confronto con altri quiz di prime time e con produzioni analoghe, si può ipotizzare un budget per puntata compreso tra 400.000 e 800.000 euro, includendo produzione, staff, studio e premi. Sempre che non si vincano i premi più esosi in ogni puntata, ovviamente.