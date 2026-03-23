Ascolti TV: la serata di domenica 22 marzo 2026 ha riproposto la medesima sfida agguerrita di settimana scorsa, anche con qualche ritorno importante in palinsesto - su tutti il motomondiale in prima serata.

Su RAI 1, ecco l’attesa quinta stagione (3a puntata e penultima puntata) della fortunata fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, con Vanessa Scalera protagonista, che settimana scorsa aveva stravinto nei dati d’ascolto con oltre 4 milioni di telespettatori. Su CANALE 5, invece, il quindicesimo appuntamento con il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario, con al timone sempre Gerry Scotti, che si sdoppia subito dopo La Ruota della Fortuna. Chi ha vinto stavolta nelle analisi audience?

Vince di nuovo dominando la serie di RAI 1 Imma Tataranni 5, che registra più di 4 milioni di spettatori (25,3% di share); ancora flop per Chi Vuol Essere Milionario su CANALE 5, con circa 1,8 milioni di spettatori e il 14,9% di share.

Le altre reti vedevano in palinsesto programmi di informazione e approfondimento e anche qualche proposta cinematografica. Come sempre, Che Tempo che Fa con Fabio Fazio sul NOVE, mentre su ITALIA 1 ritroviamo Le Iene (Inside); su RAI 3 ecco Presa Diretta, condotto da Riccardo Iacona, mentre su TV8, come anticipato, la differita del GP del Brasile di MotoGP. Su RAI 2 da segnalare la prima TV del dramma del 2024 diretto da Fabrizio Moro, Martedì e Venerdì.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra lo stakanovista Gerry Scotti (padrone di casa di CANALE 5 dalle 20:30 fino a mezzanotte) e Stefano De Martino. Vince Affari Tuoi su RAI 1 con 4.919.000 spettatori (24,9% di share); battuta, stavolta, La Ruota della Fortuna su CANALE 5 che si ferma a 4.564.000 spettatori e il 23,1% di share.

Ascolti TV domenica 22 marzo 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Vince RAI 1 su tutta la linea.

RAI 1 - Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: 4.099.000 spettatori (25,3% di share) CANALE 5 - Chi Vuol Essere Milionario: 1.851.000 spettatori (14,9% di share) NOVE - Che Tempo che Fa: 1.630.000 spettatori (9,1% di share) RAI 3 - Presa Diretta: 923.000 spettatori (5,1% di share) ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside: 916.000 spettatori (8,2% di share) TV8 - MotoGP: GP del Brasile: 807.000 spettatori (4,2% di share) RETE 4 - Fuori dal Coro: 572.000 spettatori (4,7% di share) RAI 2 - Martedì e Venerdì: 339.000 spettatori (1,8% di share) LA7 - Don’t Say a Word: 287.000 spettatori (1,6% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, domenica 22 marzo 2026

Andata in onda ieri sera con la terza e penultima in prima serata su RAI 1, la quinta stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore segna il ritorno televisivo del personaggio interpretato da Vanessa Scalera. La serie è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia ed è prodotta da Rai Fiction insieme a IBC Movie e Rai Com, con il sostegno della Regione Basilicata e della Lucana Film Commission. Il progetto rappresenta anche un investimento economico significativo per la televisione pubblica.

Per avere un ordine di grandezza dei costi della serie, la terza stagione – composta da quattro serate – ha avuto un budget di circa 9.172.521 euro. Una cifra che colloca la fiction tra le produzioni seriali italiane di fascia medio-alta per la TV generalista, con un costo di circa 2,3 milioni di euro di media a puntata.

Non sono invece pubblici i cachet degli interpreti principali o della protagonista Vanessa Scalera, che restano coperti da riservatezza contrattuale. Tuttavia la serie continua a garantire, secondo le amministrazioni locali e i produttori, un ottimo rapporto tra costi di produzione e risultati di ascolto, oltre a una forte promozione internazionale dell’immagine di Matera e dei suoi celebri Rioni Sassi.

Sul fronte opposto, CANALE 5 rispondeva con uno dei format più iconici della televisione italiana: Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il quiz condotto da Gerry Scotti è a tutti gli effetti uno dei pilastri dell’intrattenimento Mediaset che torna con periodica regolarità, grazie anche a una formula ormai consolidata che non smette, però, di rinnovarsi. Anche se nelle ultime settimane i riscontri del pubblico non sono ottimi.

La versione “Il Torneo” prevede una fase finale a tre concorrenti e una scalata progressiva fino al premio massimo di 1.000.000 di euro, con livelli di sicurezza (“paracadute”) e aiuti classici. Lo scorso dicembre, la concorrente Vittoria, arrivata alla domanda finale, aveva vinto il milione di euro, centrando il premio massimo del programma. Ieri sera, invece, la campionessa è stata Leyla, ricercatrice disoccupata, che si è portata a casa ben 300 mila euro.

Dal punto di vista dei costi, anche qui Mediaset non ha mai diffuso cifre ufficiali su budget e cachet. Il milione messo in palio rappresenta ovviamente la voce più visibile, ma non è detto che venga sempre assegnato. In termini produttivi, Chi vuol essere milionario è uno studio show relativamente “efficiente”; facendo un confronto con altri quiz di prime time e con produzioni analoghe, si può ipotizzare un budget per puntata compreso tra 400.000 e 800.000 euro, includendo produzione, staff, studio e premi. Sempre che non si vincano i premi più esosi in ogni puntata, ovviamente.

Per quanto riguarda il cinema, invece, in palinsesto sulla TV generalista ieri c’era un solo titolo hollywoodiano: Don’t Say a Word su LA7, thriller del 2001 con Michael Douglas e la compianta Brittany Murphy. Un film che, all’epoca, riscosse un discreto successo: a fronte di un budget importante di circa 50 milioni di dollari, Don’t Say a Word ne incassò ben 100 di milioni di dollari al box office mondiale.