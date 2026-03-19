Ascolti TV: dopo il delle precedenti settimane nei dati AUDITEL di Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino, ieri sera si è replicato, con RAI 1 che, a differenza di sette giorni fa, fa concorrenza alla seconda rete con una serie TV internazionale in prima visione. CANALE 5, invece, se l’è giocata con una fiction italiana che non sta riscuotendo i risultati sperati.

Difatti, su RAI 1 è andata in onda la prima puntata della quinta stagione della serie TV franco-belga Morgane - Detective geniale, giallo brillante tipicamente europeo. Di contro, invece, CANALE 5 se l’è giocata di nuovo con un classico della fiction italiana: la terza puntata della seconda stagione di Vanina, un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi che torna nei panni dell’eroina moderna della sezione omicidi catanese. Chi avrà vinto nei dati audience?

Trionfa ancora Stasera Tutto è Possibile su RAI 2 con un De Martino in grande spolvero che conquista la serata con 2 milioni di spettatori e il 15,8% di share. Vanina su CANALE 5 si ferma a 1,86 milioni di spettatori e il 13,8% di share. La prima uscita di Morgane 5 su RAI 1, invece, fa poco più di 1 milione e mezzo di audience.

Oltre a STEP, sono tornati, come ogni mercoledì, tanti contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, con il gradito rientro di Roberto Saviano in prima serata. E poi c’era anche lo sport con la UEFA Champions League su TV8, mentre il cinema italiano è rimasto relegato ai canali tematici.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e il già citato De Martino, che si sdoppia di programma e di rete nella stessa sera. Vince di “corto muso” La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con il 24,2% di share e 5.029.000 spettatori. Si ferma a 4.981.000 spettatori, invece, Affari Tuoi su RAI 1, con uno share del 23,9%.

Ascolti TV mercoledì 18 marzo 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. De Martino ancora trionfatore assoluto della prima serata.

RAI 2 - Stasera Tutto è Possibile: 2.002.000 spettatori (15,8% di share) CANALE 5 - Vanina, un vicequestore a Catania: 1.864.000 spettatori (13,8% di share) RAI 1 - Morgane - Detective geniale: 1.539.000 spettatori (10,1% di share) RAI 3 - Chi l’ha visto?: 1.300.000 spettatori (8,4% di share) ITALIA 1 - Le Iene: 1.006.000 spettatori (8,3% di share) TV8 - UEFA Champions League: Liverpool-Galatasaray: 818.000 spettatori (4,3% di share) LA7 - La giusta distanza - Peci-Buscetta: 642.000 spettatori (3,7% di share) RETE 4 - Realpolitik: 402.000 spettatori (3,2% di share) NOVE - Walter Veltroni - Le emozioni che abbiamo vissuto: 183.000 spettatori (1,1% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, mercoledì 18 marzo 2026

Direttamente dalla macchina produttiva franco-belga coordinata da Itinéraire Productions e Septembre Productions, Morgane - Detective Geniale è la serie TV tornata ieri sera su RAI 1 con la prima puntata della sua quinta e ultima stagione. Il racconto ruota ancora attorno alla brillante e fuori dagli schemi Morgane Alvaro, interpretata da Audrey Fleurot, consulente della polizia di Lilla capace di risolvere casi complessi grazie a un quoziente intellettivo fuori scala. Accanto a lei ritroviamo Mehdi Nebbou nel ruolo dell’ispettore Karadec, insieme a un cast corale ormai consolidato.

Dal punto di vista economico, la serie rappresenta una delle produzioni europee più solide degli ultimi anni. Non esistono cifre ufficiali sul budget della quinta stagione, ma il modello di coproduzione internazionale tra Francia e Belgio, con il coinvolgimento della RAI, indica un investimento elevato tipico delle fiction di prima serata. Gli ascolti record su TF1 (primo canale francese) hanno trasformato il progetto in un vero fenomeno di culto, con introiti pubblicitari che hanno superato i 165.000 euro per singolo spot (fonte: Le Parisien).

Particolarmente rilevante è anche il cachet della protagonista: secondo Serieously, Audrey Fleurot percepirebbe circa 200.000 euro a episodio, per un totale stagionale vicino a 1,6 milioni di euro. A ciò si aggiungono i costi legati alle riprese in esterni a Lilla e alla qualità tecnica elevata.

Ma, di fatto, anche ieri gli occhi erano puntati proprio su Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, il comedy show basato su giochi fisici, improvvisazione e momenti di comicità che ruotano attorno a prove diventate ormai iconiche come la celebre “stanza inclinata”. La terza puntata della nuova stagione ha confermato l’impianto ormai consolidato del programma, giunto alla dodicesima edizione e diventato uno dei titoli di intrattenimento più riconoscibili del secondo canale.

Dal punto di vista economico, i dati ufficiali sui costi dello show non sono pubblici: non esiste una cifra ufficiale sul budget di produzione di Stasera tutto è possibile. Molto più chiari sono, invece, i numeri legati al volto del programma. Secondo le indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe firmato nel 2024 un contratto quadriennale con la RAI da circa 2 milioni di euro l’anno, per un totale di circa 8 milioni nel periodo dell’accordo. Va detto, però, che queste erano le informazioni conosciute prima della nomina a direttore artistico di Sanremo 2027, incarico che sicuramente farà schizzare in alto i compensi del conduttore partenopeo.

Di contro, CANALE 5 ha trasmesso ieri sera la terza puntata della seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, serie TV prodotta da Palomar in collaborazione con RTI – Mediaset. La fiction è ispirata ai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia e al centro della storia c’è sempre Giusy Buscemi, che interpreta la determinata vicequestore Vanina Guarrasi, impegnata a risolvere casi complessi mentre affronta anche le ombre del proprio passato.

Nel cast figurano anche Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna e Claudio Castrogiovanni, protagonisti di un racconto investigativo ambientato quasi interamente in Sicilia. Le riprese sono state effettuate principalmente a Catania, con il coinvolgimento della Catania Film Commission e con set in luoghi simbolici della città come Piazza Bellini, il Castello Ursino e le aree ai piedi dell’Etna. La struttura narrativa della serie prevede, anche per la seconda stagione, un totale di quattro episodi, concepiti come veri e propri film televisivi.

Anche in questo caso, non sono stati resi pubblici dati ufficiali sul budget di produzione complessivo né sui cachet degli attori principali. Tuttavia, la partecipazione di Palomar – società del gruppo Mediawan già dietro fiction di grande successo come Il Commissario Montalbano e Makari – suggerisce una produzione di fascia alta per il prime time Mediaset.