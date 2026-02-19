Ascolti TV: la serata di mercoledì 18 febbraio 2026 ha messo di fronte proposte molto diverse le une dalle altre, con una sfida inedita per i canali principali, soprattutto per quanto riguarda l’ammiraglia RAI. Tra programmi di approfondimento e politica e show, spicca la presenza anche di qualche film internazionale: soprattutto su ITALIA 1 con l’acclamato action-crime di piena suspense Kingsman: Secret Service. Ma la copertina se la prende anche lo sport: le Olimpiadi di Milano Cortina su RAI 2, che stanno avendo ogni sera un ottimo riscontro di pubblico, e di nuovo il grande calcio con il ritorno della UEFA Champions League su TV8, con il match di andata dei playoff tra Club Brugge e Atletico Madrid.

Per i primi canali di RAI e Mediaset, come detto, la serata prevedeva comunque una lotta serrata: da una parte la pellicola il biopic Fabrizio De André: Principe libero, con uno straordinario Luca Marinelli nei panni del celebre cantautore ligure (a 86 anni dalla nascita), su RAI 1; dall’altra, invece, ecco la fiction Una nuova vita su CANALE 5, con Anna Valle, giunta al quarto appuntamento.

Vince con margine Una nuova vita su CANALE 5 che totalizza oltre 3 milioni di telespettatori e addirittura il 22% di share; molto indietro Fabrizio De André – Principe libero su RAI 1 che si ferma a 1,8 milioni di spettatori.

In lista, in prima serata c’erano anche diverse proposte concorrenti, che spaziavano dall’approfondimento alla politica, fino al solito mercoledì di RAI 3 con Chi l’Ha Visto?, che raccoglie sempre un grande successo di pubblico. Ma è stata la presenza dello sport a scompaginare i dati audience, sebbene meno delle precedenti serate.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Torna a vincere La Ruota della Fortuna con margine, con ben 4.810.000 spettatori e il 23,8% di share su CANALE 5; si difende Affari Tuoi su RAI 1 con 4.454.000 spettatori (21,9% di share).

Ascolti TV mercoledì 18 febbraio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Vince la serata CANALE 5 su tutta la linea.

CANALE 5 - Una nuova vita: 3.068.000 spettatori (22% di share) RAI 1 - Fabrizio De Andre: Principe libero: 1.845.000 spettatori (12,2% di share) RAI 3 - Chi l’ha visto?: 1.338.000 spettatori (8,7% di share) RAI 2 - Olimpiadi Milano Cortina 2026: 961.000 spettatori (6% di share) LA7 - Una giornata particolare - Caravaggio Il Delitto e il Castigo: 895.000 spettatori (5,4% di share) ITALIA 1 - Kingsman: Secret Service: 789.000 spettatori (4,8% di share) TV8 - UEFA Champions League: Club Brugge-Atletico Madrid: 460.000 spettatori (2,5% di share) RETE 4 - Realpolitik: 449.000 spettatori (3,6% di share) NOVE - Little Big Italy: 336.000 spettatori (2% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, mercoledì 18 febbraio 2026

RAI 1 ha dedicato la prima serata di ieri, 18 febbraio, alla riproposizione del film biografico Fabrizio De André: Principe libero, diretto da Luca Facchini e interpretato da Luca Marinelli nei panni del celebre cantautore genovese. La pellicola, andata in onda in occasione degli 86 anni dalla nascita dell’artista, ripercorre quarant’anni di vita artistica e personale di Fabrizio De André, restituendo un ritratto intimo e controcorrente di una delle figure più influenti della cultura italiana - non solo musicale.

Il film, realizzato nel 2018 e distribuito inizialmente nelle sale da Nexo Digital, rappresenta il prologo cinematografico dell’omonima miniserie televisiva prodotta per la RAI.

In sole due giornate di programmazione, il 23 e 24 gennaio 2018, l’opera ha registrato incassi superiori ai 700.000 euro, conquistando il primo posto al box office italiano.

Non sono disponibili dati ufficiali relativi al budget di produzione nelle fonti pubbliche. Tuttavia, il progetto viene generalmente collocato nella fascia medio-alta delle produzioni italiane a cavallo tra cinema e televisione, con standard qualitativi elevati e un cast di primo piano. Allo stesso modo, non sono mai stati diffusi i cachet degli interpreti principali.

Il successo commerciale al cinema e gli ottimi risultati televisivi – con circa 6 milioni di spettatori alla messa in onda su RAI 1 nel febbraio 2018 – confermano la solidità dell’investimento e il forte interesse per un racconto che unisce musica, impegno civile e libertà di pensiero di un personaggio amato in lungo e in largo dal pubblico.

Di contro, CANALE 5 ha puntato ieri - come ogni mercoledì - sulla quarta puntata della nuova fiction Una nuova vita, con protagonista Anna Valle, che torna in prima serata nei panni di Vittoria Greco, una donna appena uscita dal carcere dopo anni di detenzione per l’omicidio del marito, reato che continua a proclamare di non aver commesso. Al centro del racconto c’è un percorso di redenzione personale e sociale, segnato dal tentativo di riconquistare l’amore del figlio Matteo e di riportare alla luce una verità rimasta sepolta troppo a lungo, in un contesto emotivo teso e fortemente realistico.

Prodotta da RTI per Mediaset, Una nuova vita si inserisce pienamente nella strategia editoriale del network, che negli ultimi anni ha investito con decisione sulle fiction drammatiche di alto profilo, ambientate in territori riconoscibili e affidate a volti consolidati della serialità italiana. Le riprese, effettuate in Trentino-Alto Adige, comportano costi logistici superiori alla media, tra location montane, troupe itinerante e clima non proprio clemente, elementi che incidono in modo significativo sul budget complessivo.

Sebbene non esistano dati ufficiali pubblici, fonti di settore e analisi economiche sulle fiction di prima serata Mediaset indicano, per produzioni di questo tipo, budget stimati tra 1 e 3 milioni di euro a puntata, comprensivi di regia, cast, sceneggiatura e post-produzione.

Come detto, in palinsesto sulla TV generalista c’era anche un’altra pellicola di grande successo: Kingsman: Secret Service su ITALIA 1, spy-crime del 2014 con un cast d’eccezione, che vede, tra gli altri, Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Samuel L. Jackson, Sophie Cookson, Sofia Boutella. A fronte di un budget stimato di circa 94 milioni di dollari, il primo capitolo di Kingsman incassò addirittura 410 di milioni a livello mondiale al box office, per un titolo che è diventato ben presto un vero e proprio cult del genere.