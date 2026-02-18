Ascolti TV: la serata di martedì 17 febbraio 2026 ha visto una sfida diversa rispetto alle ultime settimane, con uno scontro inedito tra fiction all’italiana sui canali principali. Anche il grande sport è stato uno dei protagonisti della serata: RAI 2, infatti, vedeva in programma come ogni sera le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con lo spettacolo delle tante medaglie azzurre.

Per i primi canali di RAI e Mediaset è andato in scena uno scontro tra proposte per certi versi simili, dove il dramma la fa da padrone: da una parte lo sceneggiato sentimentale Colpa dei Sensi, con la terza puntata e ultima puntata della prima stagione, su CANALE 5 e, dall’altra, l’atteso finale di Cuori 3, con gli episodi 11 e 12 della serie ambientata a Torino.

Per numero di spettatori trionfa Cuori 3 su RAI 1, che fa registrare più di 3 milioni di spettatori per l’ultima puntata. Molto bene le Olimpiadi invernali che fanno volare RAI 2 a 2,1 milioni di spettatori. Poco dietro il finale di Colpa dei Sensi che si ferma a poco più di 2 milioni di spettatori.

E il cinema? Come si evince dalla programmazione, non era uno dei protagonisti di serata. L’unica eccezione vera era rappresentata da TV8, che ha mandato in onda la commedia tra musica e sentimento The Idea of You, con protagonisti Anne Hathaway e Nicholas Galitzine.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Sostanziale pareggio tra i due “litiganti”, con Affari Tuoi che su RAI 1 fa registrare 4.723.000 spettatori (21,8% di share) mentre La Ruota della Fortuna su CANALE 5 arriva a 4.733.000 spettatori e il 22% di share.

Ascolti TV martedì 17 febbraio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Vince RAI 1, con Cuori 3 che batte Colpa dei Sensi sullo stesso campo (la fiction italiana).

RAI 1 - Cuori 3: 3.034.000 spettatori (17,8% di share) RAI 2 - Olimpiadi Milano Cortina 2026: 2.160.000 spettatori (11,6% di share) CANALE 5 - Colpa dei Sensi: 2.078.000 spettatori (13,8% di share) LA7 - DiMartedì: 1.360.000 spettatori (8,3% di share) ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside: 1.096.000 spettatori (9,4% di share) RAI 3 - FarWest: 578.000 spettatori (3,8% di share) RETE 4 - È sempre Cartabianca: 531.000 spettatori (4,1% di share) NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori: 437.000 spettatori (2,7% di share) TV8 - The Idea of You: 246.000 spettatori (1,4% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, martedì 17 febbraio 2026

CANALE 5 ha puntato, come ogni martedì, su una produzione italiana dal respiro melodrammatico, tipico delle fiction sentimentali nostrane: Colpa dei sensi, tornata ieri sera in onda con la terza e ultima puntata della prima stagione. La miniserie – articolata in tre prime serate per un totale di sei episodi – segna il ritorno in coppia di Gabriel Garko e Anna Safroncik, diretti da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Prodotta da RTI e Compagnia Leone Cinematografica, con il supporto di Marche Film Commission, la fiction è stata girata tra primavera ed estate 2025 in diverse località marchigiane – da Fermo ad Ancona, fino a Genga e Fossombrone – con 33 giorni di riprese e il coinvolgimento di maestranze e comparse locali.

Sul fronte economico, invece, non esistono dati ufficiali pubblici relativi al budget complessivo o ai cachet dei protagonisti.

Di contro, RAI 1 ha trasmesso ieri la sesta e ultima puntata della terza stagione di Cuori, che ha riportato sul piccolo schermo la serie medical ambientata alle Molinette di Torino, con il nuovo arco narrativo collocato tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta.

La serie è una produzione Rai Fiction realizzata da Aurora TV in collaborazione con Rai Com. La regia è affidata a Riccardo Donna, mentre il cast principale conferma Pilar Fogliati e Matteo Martari, al centro delle dinamiche sentimentali e professionali della nuova stagione.

Dal punto di vista produttivo, Cuori rientra nel perimetro delle fiction RAI sostenute dai meccanismi pubblici di finanziamento all’audiovisivo, in particolare dal tax credit previsto dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Non ci sono, però, cifre ufficiali in tal senso. Sicuramente queste serie di prima serata RAI di lunga durata rientrano in una fascia di investimento medio-alta per ora di prodotto audiovisivo, sostenuta da incentivi fiscali e contributi indiretti - come quasi tutti i prodotti moderni della TV e del cinema nostrano.

In assenza di cifre ufficiali, non sono disponibili nemmeno dati certificati sui cachet del cast, che restano coperti da riservatezza contrattuale. È invece documentato il forte impatto economico territoriale: le riprese a Torino sono state supportate dalla Film Commission Torino Piemonte, con ricadute dirette su maestranze locali, servizi e strutture produttive.