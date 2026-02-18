Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Ascolti TV ieri sera, 17 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori 3 e Colpa dei Sensi?

Emanuele Di Baldo

18/02/2026

Ascolti TV: vince il finale di stagione di Cuori 3 con oltre 3 milioni di spettatori su RAI 1. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, martedì 17 febbraio 2026.

Ascolti TV ieri sera, 17 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori 3 e Colpa dei Sensi?
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Ascolti TV: la serata di martedì 17 febbraio 2026 ha visto una sfida diversa rispetto alle ultime settimane, con uno scontro inedito tra fiction all’italiana sui canali principali. Anche il grande sport è stato uno dei protagonisti della serata: RAI 2, infatti, vedeva in programma come ogni sera le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con lo spettacolo delle tante medaglie azzurre.

Per i primi canali di RAI e Mediaset è andato in scena uno scontro tra proposte per certi versi simili, dove il dramma la fa da padrone: da una parte lo sceneggiato sentimentale Colpa dei Sensi, con la terza puntata e ultima puntata della prima stagione, su CANALE 5 e, dall’altra, l’atteso finale di Cuori 3, con gli episodi 11 e 12 della serie ambientata a Torino.

Per numero di spettatori trionfa Cuori 3 su RAI 1, che fa registrare più di 3 milioni di spettatori per l’ultima puntata. Molto bene le Olimpiadi invernali che fanno volare RAI 2 a 2,1 milioni di spettatori. Poco dietro il finale di Colpa dei Sensi che si ferma a poco più di 2 milioni di spettatori.

E il cinema? Come si evince dalla programmazione, non era uno dei protagonisti di serata. L’unica eccezione vera era rappresentata da TV8, che ha mandato in onda la commedia tra musica e sentimento The Idea of You, con protagonisti Anne Hathaway e Nicholas Galitzine.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Sostanziale pareggio tra i due “litiganti”, con Affari Tuoi che su RAI 1 fa registrare 4.723.000 spettatori (21,8% di share) mentre La Ruota della Fortuna su CANALE 5 arriva a 4.733.000 spettatori e il 22% di share.

Ascolti TV martedì 17 febbraio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Vince RAI 1, con Cuori 3 che batte Colpa dei Sensi sullo stesso campo (la fiction italiana).

  1. RAI 1 - Cuori 3: 3.034.000 spettatori (17,8% di share)
  2. RAI 2 - Olimpiadi Milano Cortina 2026: 2.160.000 spettatori (11,6% di share)
  3. CANALE 5 - Colpa dei Sensi: 2.078.000 spettatori (13,8% di share)
  4. LA7 - DiMartedì: 1.360.000 spettatori (8,3% di share)
  5. ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside: 1.096.000 spettatori (9,4% di share)
  6. RAI 3 - FarWest: 578.000 spettatori (3,8% di share)
  7. RETE 4 - È sempre Cartabianca: 531.000 spettatori (4,1% di share)
  8. NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori: 437.000 spettatori (2,7% di share)
  9. TV8 - The Idea of You: 246.000 spettatori (1,4% di share)

leggi anche

Chi sono gli attori più ricchi e più pagati al mondo? La classifica aggiornata
Chi sono gli attori più ricchi e più pagati al mondo? La classifica aggiornata

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, martedì 17 febbraio 2026

CANALE 5 ha puntato, come ogni martedì, su una produzione italiana dal respiro melodrammatico, tipico delle fiction sentimentali nostrane: Colpa dei sensi, tornata ieri sera in onda con la terza e ultima puntata della prima stagione. La miniserie – articolata in tre prime serate per un totale di sei episodi – segna il ritorno in coppia di Gabriel Garko e Anna Safroncik, diretti da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Prodotta da RTI e Compagnia Leone Cinematografica, con il supporto di Marche Film Commission, la fiction è stata girata tra primavera ed estate 2025 in diverse località marchigiane – da Fermo ad Ancona, fino a Genga e Fossombrone – con 33 giorni di riprese e il coinvolgimento di maestranze e comparse locali.
Sul fronte economico, invece, non esistono dati ufficiali pubblici relativi al budget complessivo o ai cachet dei protagonisti.

Di contro, RAI 1 ha trasmesso ieri la sesta e ultima puntata della terza stagione di Cuori, che ha riportato sul piccolo schermo la serie medical ambientata alle Molinette di Torino, con il nuovo arco narrativo collocato tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta.

La serie è una produzione Rai Fiction realizzata da Aurora TV in collaborazione con Rai Com. La regia è affidata a Riccardo Donna, mentre il cast principale conferma Pilar Fogliati e Matteo Martari, al centro delle dinamiche sentimentali e professionali della nuova stagione.

Dal punto di vista produttivo, Cuori rientra nel perimetro delle fiction RAI sostenute dai meccanismi pubblici di finanziamento all’audiovisivo, in particolare dal tax credit previsto dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Non ci sono, però, cifre ufficiali in tal senso. Sicuramente queste serie di prima serata RAI di lunga durata rientrano in una fascia di investimento medio-alta per ora di prodotto audiovisivo, sostenuta da incentivi fiscali e contributi indiretti - come quasi tutti i prodotti moderni della TV e del cinema nostrano.

In assenza di cifre ufficiali, non sono disponibili nemmeno dati certificati sui cachet del cast, che restano coperti da riservatezza contrattuale. È invece documentato il forte impatto economico territoriale: le riprese a Torino sono state supportate dalla Film Commission Torino Piemonte, con ricadute dirette su maestranze locali, servizi e strutture produttive.

leggi anche

I 101 film con i maggiori incassi nella storia del cinema
I 101 film con i maggiori incassi nella storia del cinema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Mediaset S.p.A.
# Programmi e serie TV
# TV
# Rai tv
# Ascolti tv

Seguici su

FT logo

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 27/05/2026 L’Italia deve tornare a comprare il gas dalla Russia?
VOTA ORA

Selezionati per te

Netflix chiude una delle sue serie più amate. La stagione 4 sarà l'ultima

TV e Spettacoli

Netflix chiude una delle sue serie più amate. La stagione 4 sarà l’ultima
Ascolti TV ieri sera, 19 maggio 2026: chi ha vinto tra Montalbano e il GF VIP?

TV e Spettacoli

Ascolti TV ieri sera, 19 maggio 2026: chi ha vinto tra Montalbano e il GF VIP?

Correlato

Ascolti TV ieri sera, 20 maggio 2026: chi ha vinto tra Comandante e Tim Battiti Live?

TV e Spettacoli

Ascolti TV ieri sera, 20 maggio 2026: chi ha vinto tra Comandante e Tim Battiti Live?