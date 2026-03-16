Ascolti TV: la serata di domenica 15 marzo 2026 ha visto un’altra sfida agguerrita in prima serata, molto simile a quella di settimana scorsa, con qualche ritorno davvero importante per i palinsesti generalisti e un mese di marzo iniziato con nuova linfa dopo un febbraio passato tra olimpiadi e Sanremo. Anzi, le olimpiadi invernali in realtà si sono chiuse definitivamente ieri, con la cerimonia di chiusura dei giochi paralimpici in quel di Cortina, trasmessa in diretta su RAI 2.

Ma andiamo con ordine. Su RAI 1 l’attesa quinta stagione (2a puntata) della fortunata fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, con Vanessa Scalera protagonista. Su CANALE 5, invece, il quattordicesimo appuntamento con il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario, con al timone sempre Gerry Scotti, che si sdoppia subito dopo La Ruota della Fortuna. La settimana scorsa fu un autentico dominio della serie TV RAI, con quasi 4 milioni di spettatori. Chi ha vinto stavolta nei dati audience?

Le altre reti vedevano in palinsesto programmi di informazione e approfondimento e anche qualche proposta cinematografica. Come sempre, Che Tempo che Fa con Fabio Fazio sul NOVE, mentre su ITALIA 1 ritroviamo Le Iene (Inside); su RAI 3 ecco Presa Diretta, condotto da Riccardo Iacona, mentre su TV8 spazio alla pellicola Men in Black: International.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra lo stakanovista Gerry Scotti (padrone di casa di CANALE 5 dalle 20:30 fino a mezzanotte) e Stefano De Martino.

Ascolti TV domenica 15 marzo 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

RAI 1 - Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: CANALE 5 - Chi Vuol Essere Milionario: NOVE - Che Tempo che Fa: ITALIA 1 - Le Iene presentano: Inside: RAI 3 - Presa Diretta: RETE 4 - Fuori dal Coro: LA7 - Il caso Epstein: RAI 2 - Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 - Cerimonia di chiusura: TV8 - Men in Black: International:

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, domenica 15 marzo 2026

Andata in onda ieri sera con la seconda puntata in prima serata su RAI 1, la quinta stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore segna il ritorno televisivo del personaggio interpretato da Vanessa Scalera. La serie è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia ed è prodotta da Rai Fiction insieme a IBC Movie e Rai Com, con il sostegno della Regione Basilicata e della Lucana Film Commission. Il progetto rappresenta anche un investimento economico significativo per la televisione pubblica.

Per avere un ordine di grandezza dei costi della serie, la terza stagione – composta da quattro serate – ha avuto un budget di circa 9.172.521 euro. Una cifra che colloca la fiction tra le produzioni seriali italiane di fascia medio-alta per la TV generalista, con un costo di circa 2,3 milioni di euro di media a puntata.

Non sono invece pubblici i cachet degli interpreti principali o della protagonista Vanessa Scalera, che restano coperti da riservatezza contrattuale. Tuttavia la serie continua a garantire, secondo le amministrazioni locali e i produttori, un ottimo rapporto tra costi di produzione e risultati di ascolto, oltre a una forte promozione internazionale dell’immagine di Matera e dei suoi celebri Rioni Sassi.

Sul fronte opposto, CANALE 5 rispondeva con uno dei format più iconici della televisione italiana: Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il quiz condotto da Gerry Scotti è a tutti gli effetti uno dei pilastri dell’intrattenimento Mediaset che torna con periodica regolarità, grazie anche a una formula ormai consolidata che non smette, però, di rinnovarsi.

La versione “Il Torneo” prevede una fase finale a tre concorrenti e una scalata progressiva fino al premio massimo di 1.000.000 di euro, con livelli di sicurezza (“paracadute”) e aiuti classici. Lo scorso dicembre, la concorrente Vittoria, arrivata alla domanda finale, aveva vinto il milione di euro, centrando il premio massimo del programma. Ieri sera, invece, il campione è stato Valerio, che si è portato a casa ben 200 mila euro.

Dal punto di vista dei costi, anche qui Mediaset non ha mai diffuso cifre ufficiali su budget e cachet. Il milione messo in palio rappresenta ovviamente la voce più visibile, ma non è detto che venga sempre assegnato. In termini produttivi, Chi vuol essere milionario è uno studio show relativamente “efficiente”; facendo un confronto con altri quiz di prime time e con produzioni analoghe, si può ipotizzare un budget per puntata compreso tra 400.000 e 800.000 euro, includendo produzione, staff, studio e premi. Sempre che non si vincano i premi più esosi in ogni puntata, ovviamente.

Per quanto riguarda il cinema, invece, in palinsesto sulla TV generalista ieri c’era un solo titolo hollywoodiano: Men in Black: International su TV8, commedia tra azione e fantascienza del 2019 con l’irreprensibile Liam Neeson affiancato da Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Rebecca Ferguson. Un film che ha visto un grande dispendio economico per la produzione (circa 110 milioni di dollari) ma anche un risultato importante al botteghino: più di 254 milioni di dollari a livello globale.