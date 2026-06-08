Arrivano nuovi BTP a 7 e 30 anni. Lo Stato si finanzia fuori dalle aste, ecco come funziona

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato oggi, 8 giugno 2026, una nuova operazione di finanziamento del debito pubblico italiano. Attraverso una cosiddetta riapertura dual tranche via sindacato, lo Stato si appresta a raccogliere risorse fresche sul mercato obbligazionario, agendo simultaneamente su due scadenze diverse: il BTP a 7 anni (con scadenza giugno 2033) e il BTP a 30 anni (con scadenza ottobre 2055).

In parole semplici: il governo italiano emetterà nuove obbligazioni (i Buoni del Tesoro Poliennali) sfruttando l’interesse degli investitori istituzionali in questo preciso momento di mercato. Per il titolo trentennale è stato fissato un tetto massimo di 5 miliardi di euro, con la clausola no grow che impedisce di superare tale soglia anche in caso di domanda superiore alle aspettative.

La modalità scelta, il sindacato bancario, è diversa dalla tradizionale asta competitiva che si tiene ogni mese e a cui possono partecipare, indirettamente, anche i piccoli risparmiatori. In questo caso, il MEF ha affidato il collocamento a un gruppo ristretto di sei istituti finanziari di primaria importanza internazionale: Banco Santander SA, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE e Morgan Stanley Europe SE.

Queste banche fungeranno da intermediari, raccoglieranno gli ordini dai grandi investitori (fondi pensione, compagnie assicurative, banche centrali estere, fondi d’investimento) e poi acquisteranno i titoli dallo Stato, distribuendoli ai propri clienti. Si tratta di un processo rapido, che può concludersi in poche ore. Il risparmiatore retail non può parteciparvi direttamente.

Una conseguenza diretta dell’operazione è la cancellazione delle aste di BTP a 7 anni e a scadenza superiore ai 10 anni previste per mercoledì 11 giugno 2026. Il MEF ha ritenuto che, avendo già coperto quelle esigenze di finanziamento tramite il sindacato, sarebbe superfluo e potenzialmente controproducente per i prezzi inondare il mercato di ulteriori titoli a distanza di pochi giorni.

La transazione vera e propria, precisa il comunicato, avverrà «nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato». Questa formula è tipica di queste operazioni - il mandato è stato assegnato, il meccanismo è pronto, ma il momento esatto dell’esecuzione dipenderà dall’andamento dei rendimenti e dalla domanda nelle prossime ore o giorni.

Per il risparmiatore privato, questa operazione non comporta conseguenze dirette immediate, i BTP continueranno a essere acquistabili tramite la propria banca o Poste Italiane nelle prossime aste ordinarie. Tuttavia, il successo o meno di questa emissione sindacata influenzerà indirettamente i rendimenti dei titoli già in circolazione e quelli delle future aste.

GLOSSARIO PER IL RISPARMIATORE

BTP: Buono del Tesoro Poliennale: obbligazione emessa dallo Stato italiano che paga cedole periodiche e restituisce il capitale a scadenza.

Riapertura: si aggiungono nuovi titoli a una serie già esistente, con stessa scadenza e stessa cedola. I nuovi titoli sono identici a quelli già in circolazione.

Sindacato: consorzio di banche incaricato dal Tesoro di raccogliere ordini e collocare i titoli tra gli investitori istituzionali, senza asta pubblica.

Dual tranche: emissione simultanea su due scadenze diverse (qui 7 e 30 anni) per massimizzare la raccolta e diversificare la base di investitori.

No grow: clausola che fissa un tetto invalicabile all’importo emesso, indipendentemente dalla domanda ricevuta.

Fonte: Comunicato ufficiale MEF n. 60, Roma 8 giugno 2026, ore 14:00. Il presente articolo è elaborato a scopo informativo sulla base di fonte istituzionale pubblica. Non costituisce consulenza finanziaria.