Arriva il volo per uno dei paradisi caraibici più belli al mondo. Ecco quanto costa

Andrea Fabbri

2 Dicembre 2025 - 00:23

Da gennaio verrà inaugurato un volo diretto per una delle mete più belle dei Caraibi. Ecco quanto costa, dove porta e quando conviene prenotare

Arriva il volo per uno dei paradisi caraibici più belli al mondo. Ecco quanto costa

Mentre moltissime persone non vedono l’ora di mettere gli sci ai piedi e stanno scegliendo la meta perfetta per la settimana bianca, c’è ancora chi non riesce ad abbandonare l’idea di prendere il costume e volare dritto verso i Caraibi.

Se apparteniamo a questo secondo gruppo, dobbiamo resistere fino al prossimo 13 gennaio 2026. È questa la data in cui verrà inaugurato il collegamento tra l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi e la splendida Punta Cana, nel cuore della Repubblica Domincana.

Un volo di appena 9 ore che porta in uno dei pochi paradisi terrestri che hanno resistito all’invasione dei turisti.

Dimentica la Thailandia. Ecco dove dovresti andare durante la tua vacanza in Asia
Dimentica la Thailandia. Ecco dove dovresti andare durante la tua vacanza in Asia

Cosa vedere a Punta Cana

Punta Cana è uno dei luoghi più suggestivi della Repubblica Dominicana e di tutti i Caraibi. Quasi “costruita” da zero a livello turistico negli anni ‘70, la zona è oggi un vero e proprio paradiso fatto di spiagge lunghissime, mare incantevole e attrazioni capaci di accontentare ogni tipo di utenza.

Il punto forte di Punta Cana, come è facile intuire, sono le sue spiagge. Ci sono circa 32 km di litorale tutti da godersi ma le due più famose sono quella di Bavaro e quella di Macao. La prima, fatta di sabbia finissima, palme, acqua cristallina è perfetta per chi cerca comfort, comodità e servizi di alto livello. La seconda, più selvaggia, è ideale per gli appassionati di natura e sport acquatici.

Per chi cerca un’esperienza unica nel suo genere, la tappa obbligata sono le Cenotes, piscine naturali di acqua dolce incastonate in pareti rocciose in cui il concetto di riscoperta del contatto con la natura assume tutto un altro significato.

L’ultima meta imperdibile di Punta Cana è l’Isola di Saona, un piccolo isolotto incontaminato in cui la fanno da padrone le stelle marine e le piscine naturali.

Quanto costa una vacanza a Punta Cana

Uno dei motivi principali per visitare questa perla della Repubblica Dominicana sono i prezzi, ancora abbordabili e decisamente più bassi di quelli di altre mete caraibiche. Per una vacanza di una settimana all-inclusive, il pacchetto volo+hotel si aggira intorno ai 1.000 – 1.200 euro a persona.

Una cifra che sale fino ai 2.000 euro dei periodi di alta stagione, ovvero Natale, Capodanno e Pasqua. Ecco perché conviene aspettare la metà di gennaio per prenotare e provare a risparmiare qualche centinaio di euro.

9 ore di volo per arrivare in paradiso

La grande novità per chi sogna di visitare Punta Cana, è che dal 13 gennaio 2026 verrà inaugurato un volo diretto tra l’aeroporto parigino Charles de Gaulle e la località caraibica che costa circa 650 euro e che sarà disponibile tutti i martedì, i giovedì e i sabato fino al prossimo 28 marzo.

Un trasporto diretto della durata di 9 ore che ci porterà dal rigido inverno europeo a un’isola da sogno in cui la temperatura non scende praticamente mai sotto i 28 gradi.

La città europea da visitare assolutamente nel 2026
La città europea da visitare assolutamente nel 2026

