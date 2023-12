Apple, tutte le novità del 2024

Sta per iniziare un anno molto importante per la Apple e tutti gli amanti della tecnologia della mela morsicata. Sono tante le novità che saranno presentate e commercializzate nel 2024. A partire dagli attesissimi iPhone 16, i nuovi tablet, i nuovi Mac e poi quella che si promette di essere la vera novità dell’anno: il visore Vision Pro. Un progetto innovativo che sarà il primo commercializzato nel 2024 prima di vedere man mano nel corso dei mesi la presentazione di tantissimi altri prodotti tecnologici. Ecco il calendario delle presentazioni Apple nel 2024.

Apple, il calendario delle presentazioni

Il 2024 per Apple inizierà a febbraio con una straordinaria novità: la commercializzazione del visore Vision Pro. È uno dei progetti più importanti e innovativi di questo nuovo anno. Un visore di realtà mista che sarà al momento disponibile soltanto per il mercato statunitense ma che gradualmente verrà allargato anche ad altre nazioni. Un visore che avrà come fiore all’occhiello la tecnologia eyesight che abbasserà la barriera tra chi lo indossa e il mondo circostante. Infatti gli occhi saranno visibili attraverso un display oled esterno che comunica con le videocamere interne.

Probabile la commercializzazione di due versioni, uno completo da 3.500 dollari e un’altra versione con qualche componente in meno che potrebbe essere venduto a circa 2.000 dollari.

Marzo sarà poi il mese degli iPad con la presentazione dei nuovi modelli di iPad Air, iPad mini e di una nuova versione di iPad base. Secondo voci non ufficiali, l’azienda è al lavoro su iPad Air di sesta generazione, che adotterà il chip M2, su un iPad mini di settima generazione con processore A15 Bionic e su una versione rinnovata del modello base con specifiche migliorate.

Il rinnovamento dell’iPad Pro invece potrebbe avvenire in secondo momento, probabilmente in autunno, a ottobre.

Marzo sarà anche il mese del nuovo MacBook Air con chip M3 mentre per le nuove generazioni di Mac Pro e Mac Studio, bisognerà attendere la seconda parte dell’anno, forse ottobre.

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale ma è probabile che avvenga entro la prima parte dell’anno. Stiamo parlando della nuova interfaccia CarPlay che dovrebbe debuttare su Aston Martin e Porsche con la possibilità di estendere la visuale su tutti gli schermi non soltanto quello principale della vettura.

Dopo l’estate, a settembre sarà la volta dell’Apple Watch 10 e gli AirPods 4 e AirPods Max. Gli Apple Watch verranno rinnovati con migliorie come il rilevamento della pressione sanguigna e il monitoraggio delle apnee notturne. Rinnovati anche i modelli di cuffie firmati Apple con migliorie nella qualità del suono.

Ma settembre sarà anche il mese dei nuovi iPhone 16, forse i più attesi. Saranno quattro i modelli presentati, quelli base e plus più le versioni Pro e Ultra. Tantissime le novità attese sia lato hardware che software con il sistema operativo iOs 18 che potrebbe contenere il più importante aggiornamento degli ultimi anni a livello di sistema operativo.