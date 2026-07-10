Nella giornata di giovedì, l’azienda specializzata in intelligenza artificiale Anthropic ha comunicato la nomina di Ben Bernanke al suo Long-Term Benefit Trust. Si tratta della struttura di governance indipendente del marchio, che ha il compito di fornire consulenza e che nomina i membri del consiglio di amministrazione.

Bernanke ha ricoperto la carica di presidente della Fed dal 2006 al 2014, trovandosi nel pieno della crisi economica del 2008. Secondo quanto si legge nel post rilasciato sul blog di Anthropic, Bernanke avrà il compito di aiutare l’azienda a comprendere in che modo l’AI sta cambiando l’economia e come agire nel breve e nel lungo termine.

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Il ruolo di Bernanke in Anthropic

Ben Bernanke si unisce a Neill Buddy Shah, Richard Fontaine e Mariano-Florentino Cuéllar nell’ambito del Long-Term Benefit Trust di Anthropic. Come si legge nel comunicato stampa di Anthropic, la loro esperienza collettiva che spazia dalla salute globale alla sicurezza nazionale, passando per diritto, politiche pubbliche ed economia, avrà il compito di garantire lo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale avanzata per il beneficio a lungo termine dell’umanità.

Il potenziale dell’AI è enorme, così come la gamma dei possibili risultati. Il modo in cui questo potenziale si svilupperà dipende, in parte, anche dalle istituzioni che costruiremo attorno ad essa. Sono onorato di avere questa opportunità.

Le prime dichiarazioni di Bernanke da membro effettivo di Anthropic lasciano presagire gli obiettivi a lungo termine dell’LTBT. Stando alle sue parole, l’intelligenza artificiale potrebbe avere effetti economici con un impatto che mai si era visto prima in ambito tecnologico. Anthropic deve dunque comprenderne prima i risvolti e poi agire di conseguenza.

L’LTBT può nominare i membri del consiglio di amministrazione dell’azienda, mentre i fiduciari hanno il ruolo di fornire consulenza al consiglio e alla dirigenza sulle decisioni cruciali, soprattutto per quelle che riguardano i potenziali rischi e l’impatto sociale dell’AI.

Chi è Ben Bernanke

Ben Bernanke è un economista statunitense noto per essere stato il presidente della Federal Reserve dal 2006 al 2014 e per aver vinto il Premio Nobel per l’Economia nel 2022. È stato colui che ha gestito il crollo del mercato dei mutui e il fallimento di Lehman Brothers, durante la crisi del 2008.

Tra le altre cose, con il Quantitative Easing ha introdotto politiche monetarie ultra-espansive per iniettare liquidità nel sistema. Nel 2009 è stato nominato Persona dell’anno dalla rivista Time e confermato dall’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Una volta aver lasciato la Fed nel 2014, Bernanke è entrato a far parte della Brookings Institution per occuparsi di politiche economiche e monetarie. Nel settore privato, ha coperto per anni il ruolo di consulente privato per Citadel, uno dei più grandi fondi speculativi al mondo, e per Pimco, un colosso della gestione di fondi obbligazionari.