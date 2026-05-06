La California è la terra dei ricchi e Los Angeles la città delle star. Un assunto che oggi è un legame indissolubile, dato che la città sta diventando sempre più costosa per i comuni mortali. E se il californiano medio preferisce spostarsi altrove nello Stato - risparmiando anche oltre 600 dollari mensili di costo vita, secondo alcune stime - i VIP fanno i conti comunque con il lusso di Beverly Hills e dintorni. Da qui non si scappa, a meno che non si tratta di chiudere un capitolo di vita.

Ed è quello che sta succedendo ad Angelina Jolie, una delle attrici più amate al mondo, che ha deciso di mettere in vendita la sua “onestà e umile” proprietà per una cifra di quasi 30 milioni di dollari (oltre 25 milioni di euro al cambio). D’altronde parliamo di un lotto lussuoso di oltre 8.000 metri quadrati. Ecco tutte le informazioni per chi è interessato all’acquisto.

Angelina Jolie vende casa: una villa di lusso da 30 milioni di dollari

La proprietà che Angelina Jolie ha deciso di mettere sul mercato si trova nel prestigioso quartiere di Los Feliz, una delle zone residenziali più esclusive di Los Angeles, all’interno della comunità privata e sorvegliata di Laughlin Park. Non è una villa qualunque: si tratta infatti della storica residenza appartenuta a Cecil B. DeMille, il leggendario regista de I Dieci Comandamenti e vincitore di ben 3 premi Oscar. L’attrice acquistò la tenuta nel 2017 per circa 24,5 milioni di dollari, pochi mesi dopo la separazione da Brad Pitt, e oggi la rimette in vendita per 29,85 milioni di dollari, pari a oltre 25 milioni di euro.

La tenuta si estende su 2,1 acri - oltre 8.000 metri quadrati - e comprende ben cinque strutture separate. La residenza principale supera i 1.000 metri quadrati abitabili, con 6 camere da letto e 10 bagni, a cui si aggiungono una guest house indipendente con ingresso privato, una pool house, uno studio fitness, una tea house e un garage separato con postazione di sicurezza. Il tutto immerso tra alberi secolari, prati curati e aree outdoor pensate per garantire privacy assoluta.

Dalla proprietà si gode inoltre una vista privilegiata sulle Hollywood Hills e sul celebre Griffith Observatory. Non mancano dettagli iconici come la piscina privata, le zone pranzo all’aperto e perfino una tree house nascosta nel verde. E tra i vicini di quartiere non è raro trovare produttori, attori e volti storici dell’industria cinematografica americana.

Come se la passa Angelina Jolie? Vende casa ma non per motivi economici

Dietro la decisione di vendere la villa non ci sarebbero problemi economici, tutt’altro. Secondo le indiscrezioni americane, Angelina Jolie starebbe semplicemente preparando una nuova fase della sua vita personale. I figli più piccoli, i gemelli Knox e Vivienne, hanno ormai 17 anni e presto potrebbero lasciare il nido familiare, motivo che avrebbe spinto l’attrice a ridimensionare la sua permanenza stabile a Los Angeles. Del resto, è stata la stessa Jolie a spiegare recentemente di sentirsi ancora legata alla città soprattutto per ragioni familiari e legate al lungo divorzio con Brad Pitt, concluso definitivamente soltanto nel 2025 dopo anni di battaglie legali.

Le intenzioni dell’attrice sembrano piuttosto chiare: trascorrere molto più tempo in Cambogia, Paese a cui è profondamente legata da anni anche per motivi umanitari e familiari, continuando a spostarsi tra le varie residenze dove vivono i suoi figli.

E poi ricordiamo che Jolie continua a essere una delle donne più potenti di Hollywood. Il suo patrimonio stimato si aggira intorno ai 120 milioni di dollari, mentre negli ultimi anni ha continuato a incassare compensi milionari tra cinema, regia, produzioni e collaborazioni internazionali. In carriera ha chiesto cachet superiori ai 20 milioni di dollari per singolo film e, secondo i rumors circolati negli Stati Uniti nel 2026, resta tra le attrici più pagate e influenti dell’industria americana. Insomma, la vendita della storica villa di Los Feliz sembra avere molto più il sapore di un cambiamento personale che di una necessità finanziaria.