Altro che Roma, Parigi e New York. Questa la città più bella del mondo, secondo la scienza

Se chiediamo a una qualsiasi persona incontrata per strada qual è la città più bella del mondo molto probabilmente risponderà Roma, Parigi, Londra, New York. Oppure citerà altre meraviglie come Venezia, Istanbul e Atene.

Indipendentemente dai gusti personali, difficilmente sentiremo pronunciare a qualcuno il nome di Chester, capoluogo della contea britannica del Cheshire. In realtà è proprio questa la città più bella del mondo secondo gli scienziati. Scopriamo il perché.

Lo studio

Chester è stata eletta città più bella del pianeta in base al “rapporto aureo”, un parametro numerico considerato come l’unità di misura della bellezza architettonica.

I ricercatori hanno preso questo parametro e si sono messi a scandagliare in lungo e largo Google Street View in cerca di foto frontali di migliaia di edifici. Successivamente hanno “preso le misure” delle costruzioni e le hanno confrontate col rapporto aureo.

Ebbene il risultato di questo lavoro certosino è stato sorprendente. In cima alla classifica delle città più belle del mondo c’è il capoluogo britannico con l’83,7% delle costruzioni che si allinea al rapporto. In seconda posizione si piazza Venezia con l’83,3% mentre la terza piazza spetta a Londra con l’82,9%.

A completare la top 10 troviamo Belfast, quarta, Roma, incredibilmente quinta, Barcellona, Liverpool, Durham, Bristol e Oxford.

Cosa vedere a Chester

Chester non è soltanto la città più bella del mondo secondo un freddo parametro numerico. È anche una cittadina con una storia antichissima tutta da scoprire.

Le sue origini risalgono al 79 d.C., anno in cui i romani decisero di erigerla per farne un punto di snodo commerciale in Britannia. I primi nomi di Chester furono Castra Devana o Deva Victrix e la struttura architettonica fu quella del castrum con la sua massiccia cinta muraria. Una cinta muraria che si è mantenuta in perfetto stato di conservazione col passare dei secoli e che oggi rappresenta il punto d’interesse principale della città.

L’altra attrazione imperdibile è l’Eastgate Clock, uno dei monumenti iconici di Chester e da molti considerato il secondo orologio più fotografato del pianeta dopo il Big Ben londinese. Costruita nel 1897 in occasione del Giubileo di Diamante della Regina Vittoria, questa splendida opera sovrasta una delle principali vie commerciali, Eastgate Street e si erge all’ingresso del centro storico.

La vera caratteristica distintiva di Chester, però, sono i celebri Rows, gli edifici a graticcio con i loro porticati sopraelevati. Costruiti addirittura nel medioevo, i Rows sono oggi gallerie commerciali e sono dislocati sulle quattro arterie principali del centro storico, Watergate Street, Upper Bridge Street, la già citata Eastgate Street e Northgate Street.

L’ultima tappa imperdibile di un viaggio a Chester non può che essere l’omonima cattedrale. Un capolavoro di architettura gotica situato nel centro storico che risale addirittura al periodo normanno. Secondo gli esperti è la cattedrale gotica più grande di tutto il Paese.