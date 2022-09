Allerta meteo, rischio maltempo e temporali in 13 regioni: ecco dove

La fine del mese di settembre sarà all’insegna del maltempo: dalle piogge sul versante tirrenico alle mareggiate del Mar Ligure, ma sono attesi nubifragi anche nelle zone tra Lazio e Campania, come è già successo tra domenica e lunedì scorsi.

Gli ultimi due giorni di settembre non porteranno bel tempo, ma una perturbazione che sta entrando dalla Porta del Rodano (dalla Francia quindi) con venti freddi di Libeccio che spingono piogge sul tirreno e poi verso il Nord.

Allerta maltempo in diverse regioni

Il ciclone porterà piogge diffuse con dei picchi attesi già nella giornata di oggi, giovedì 29 settembre, tra Sardegna, Toscana, Lazio e Campania mentre per domani, venerdì 30 settembre, sono ancora attese piogge nelle zone tra Lazio e Campania. In particolare saranno tutte le regioni tirreniche a vedere fenomeni intensi nelle ultime giornate del mese.

Per la giornata di oggi è prevista allerta arancione in Sardegna; gialla in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Calabria.

Con ottobre, invece, arriverà l’alta pressione delle Azzorre che cambierà tutto e farà tornare su anche le temperature. Si prevede una lunga fase di sole e cielo sereno. Ottobre dovrebbe, quindi, regalare un periodo piacevole e caldo dopo il maltempo previsto per la fine del mese di settembre.

Giovedì 29 settembre 2022:

Nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 29 settembre e in particolare l’allerta meteo prevista nel bollettino del Dipartimento della Protezione Civile.

Le regioni in stato di allerta

Sardegna : Bacini Montevecchio - Pischilappiu

: Bacini Montevecchio - Pischilappiu Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Lazio : Bacini Costieri Sud

: Bacini Costieri Sud Molise : Alto Volturno - Medio Sangro

: Alto Volturno - Medio Sangro Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano Basilicata : Basi-A2, Basi-D, Basi-C

: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Friuli Venezia Giulia : Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma Marche : Marc-2, Marc-1, Marc-5, Marc-4, Marc-3

: Marc-2, Marc-1, Marc-5, Marc-4, Marc-3 Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro Sardegna : Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso Sicilia : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria Toscana : Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Le previsioni per il fine settimana

Giovedì 29 settembre: al nord, nuova perturbazione con maltempo. Al centro, nuova perturbazione con maltempo specie sul versante tirrenico e ovest Sardegna. Al sud, invece, previsti rovesci sul Basso Tirreno, ampie schiarite altrove.

Venerdì 30 settembre: Al nord, rovesci e temporali possibili ovunque. Al centro, maltempo specie sulle tirreniche. Al sud, maltempo sul versante tirrenico e in parte soleggiato altrove.

Sabato 1 ottobre: Al nord, migliora e al centro si prevedono gli ultimi piovaschi su Tirreniche. Al sud, invece, qualche rovescio sparso, ma peggiorerà in tarda serata.