Allarme verme carnivoro, gli Usa si preparano a lanciare miliardi di mosche dagli aerei

Gli Stati Uniti hanno deciso di proteggersi dalla temuta larva carnivora chiamata New World Screwworm, lanciando miliardi di mosche dagli aerei. È questa la decisione presa per cercare di risolvere il problema, quindi con un metodo scientifico che già in passato si è dimostrato efficace, anziché adottare soluzioni chimiche dannose per l’ambiente.

Soprattutto le zone del Mexico e del Texas meridionale saranno irrorate da miliardi di mosche. «È una tecnologia grandiosa. È uno dei migliori esempi di come la scienza possa risolvere un problema enorme e complesso, senza ricorrere a pesticidi o sostanze tossiche», ha affermato Edwin Burgess, professore associato presso l’Università della Florida che studia i parassiti negli animali.

Queste mosche maschio adulte, prima di essere lanciate nell’ambiente, saranno sterilizzate con radiazioni specifiche. Questi maschi si accoppiano con le femmine in natura, ma le uova deposte dalle femmine non vengono fecondate e non si schiudono. Questo riduce il numero di larve e, col tempo, la popolazione di mosche scompare quasi del tutto, fino a sparire.

Si tratta di un metodo efficace ed ecologico che permetterà di risolvere il problema in modo naturale, senza causare danni collaterali. Già in passato l’uso delle mosche ha permesso agli Stati Uniti e a Panama di debellare il problema in modo duraturo. Le mosche sterili provenienti da una fabbrica di Panama hanno tenuto sotto controllo la popolazione per anni, ma lo scorso anno il problema si è purtroppo ripresentato. Si stima che dal 1962 al 1975 Stati Uniti e Messico abbiano allevato e rilasciato oltre 94 miliardi di mosche sterili. I numeri devono essere sufficientemente grandi da impedire alle femmine selvatiche di evitare l’accoppiamento con maschi sterili, garantendo così l’efficacia del programma.