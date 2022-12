Allarme bonus psicologo, l’Inps dice no al 90% delle domande: in arrivo la proroga d’emergenza?

Dopo mesi di attesa sono finalmente uscite le graduatorie dell’Inps con l’elenco di chi può utilizzare il bonus psicologo, ma solo una domanda su dieci è stata accolta. Come denunciato a Money.it da David Lazzari, presidente dell’Ordine degli psicologi, non ci sono infatti abbastanza risorse per soddisfare tutte e 400mila le domande arrivate. Riceveranno il contributo fino a 600 euro una tantum circa 40mila persone.

Nel frattempo un emendamento alla legge di Bilancio 2023 propone di estendere il bonus fino al 2024. L’idea è di continuare con la misura di sostegno in maniera quasi strutturale, dando a molti cittadini con Isee fino a 50mila euro la possibilità di pagare fino a dodici sedute dallo psicoterapeuta ogni anno.

A presentarlo è il Partito democratico, che chiede di andare oltre quanto previsto dal governo Draghi, che introdusse la misura con una dotazione (aggiustata nel corso dei mesi) di 25 milioni di euro. Con i 50mila euro dell’emendamento, però, visti i numeri attuali non si raggiungono tutti i 400mila che hanno provato a ottenere il sussidio quest’anno.

Bonus psicologo, in quanti lo riceveranno?

Il processo di istruttoria delle domande per il bonus psicologo era stato avviato il 1° novembre, dopo la scadenza per l’invio delle richieste a fine ottobre. Ora le graduatorie dell’Inps certificano la mancanza di fondi per dire sì a tutti coloro che in teoria ne avrebbero diritto. Di certo, infatti, tra gli oltre 395mila che hanno fatto domanda c’è anche chi in realtà non può ottenerlo, ma per lo più si tratta di potenziali beneficiari.

Tra questi lo otterranno solo 41.657 persone, per lo più nel Centro-Nord. Il numero maggiore di beneficiari sarà infatti in Lombardia (circa 7mila). Poi ci sono Lazio e Campania con 4mila domande accolte, quindi le 3mila del Piemonte. Le altre Regioni hanno tutte numeri inferiori.

L’esito finale della domanda per l’agevolazione si può consultabile sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza. Per farlo bisogna accedere con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns al “punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Se l’esito positivo sarà disponibile l’importo assegnato e il codice univoco.

Bonus psicologo, come si usa e quanto vale

Gli importi del bonus dipendono dalla fascia Isee in cui si trova la persona. Si ricevono: 600 euro con Isee fino a 15mila euro; 400 euro con Isee tra 15mila e 30mila euro; 200 euro con Isee tra 30 e 50mila euro. Lo sconto si applica direttamente in fattura, fino a un massimo di 50 euro a seduta psicologica.

Ora il contributo si può spendere entro 180 giorni (fino al 7 giugno 2023), altrimenti le risorse verranno riassegnate, trovando nuovi beneficiari. Il cittadino deve dire al professionista presso cui è in cura il codice univoco ricevuto e poi sarà direttamente l’Inps a pagare lo psicologo.

Bonus psicologo, in arrivo la proroga?

La proposta di modifica alla manovra del Pd prevede di prorogare il bonus psicologo nel 2023 e nel 2024, con un finanziamento complessivo da 50 milioni, 25 l’anno. Lo stanziamento aggiuntivo avrebbe la finalità di “incrementare i servizi di salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età”.

Accanto a questo, poi, si propone di stanziare altri 20 milioni l’anno nel biennio per “potenziare il reclutamento dei professionisti sanitari e di assistenti sociali”. Le coperture, secondo i dem, arriverebbero dal Fondo per le esigenze indifferibili.

In base alle graduatorie dell’Inps, però, i 50 milioni di euro aggiuntivi permetterebbero di far ottenere il bonus sempre a 40mila persone l’anno, potenzialmente anche esattamente le stesse che lo hanno ricevuto ora. Ma tutto dipenderà dalla velocità con cui si farà domanda. L’Ordine degli psicologi, invece, chiede di mettere subito molti più soldi per soddisfare tutte e 400mila le richieste arrivate e poi di istituire lo psicologo scolastico e di base.

Su questi temi c’è un’interlocuzione in atto con la viceministra al lavoro Teresa Bellucci, psicologa ed esponente di Fratelli d’Italia che si è spesa in prima persona per il bonus dall’inizio di quest’anno.