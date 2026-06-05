Airbnb regala una settimana gratis in Puglia per tutta la famiglia, ma senza telefono. Ecco come candidarsi

Airbnb ha lanciato una sfida a chiunque desideri soggiornare in Puglia gratuitamente per una settimana. L’iniziativa promozionale si chiama «In vacanza, per davvero» e punta ad analizzare gli effetti del benessere digitale e della riconnessione sociale in assenza di notifiche. La condizione essenziale per partire, infatti, è lasciare il telefono a casa per vivere un’esperienza a contatto con la natura e le persone.

La nota piattaforma offre una settimana di vacanza completamente gratuita in una splendida masseria storica del Salento, a patto di rinunciare completamente a smartphone, tablet e pc. In questo modo una famiglia allargata o un gruppo di amici potranno riscoprire l’arte dello stare insieme, perdersi per le vie del borgo in bicicletta, rilassarsi nella natura e cucinare un piatto tipico in compagnia.

C’è tempo fino a metà giugno per partecipare al concorso e sperare di vincere un soggiorno completamente gratuito in Puglia: ecco i requisiti e come inviare la richiesta.

Una vacanza gratis, ma senza connessione

Il fenomeno del digital detox (la disintossicazione da schermi e social network) si sta trasformando da semplice tendenza salutista a vero e proprio segmento di mercato del turismo di fascia alta. Secondo una ricerca condotta di recente dalla stessa piattaforma di locazione turistica, quasi un italiano su due sente il bisogno di prendersi una pausa dalla tecnologia durante i viaggi.

Come ha spiegato Matteo Sarzana, Country Manager di Airbnb per l’Italia e il Sud Est Europa, la tecnologia è diventata l’abilitatore della vacanza, ma non deve trasformarsi nell’elemento che la guida.

Da qui nasce l’esperimento sociale ed economico: offrire una dimora da sogno a costo zero per verificare se le persone siano realmente pronte a staccare la spina dalla rete. L’iniziativa non risponde solo a un bisogno psicologico individuale: più di 6 italiani su 10 ritengono che l’uso costante dello smartphone finisca per compromettere la qualità delle relazioni interpersonali e dei momenti condivisi con i propri cari proprio durante i periodi di ferie.

Con questa nuova iniziativa c’è la possibilità di abbandonare i dispositivi tecnologici per trascorrere momenti autentici nella natura, lontano da qualsiasi notifica o stress che viviamo quotidianamente.

Vacanza gratis in Salento: chi può partecipare?

Il bando lanciato da Airbnb è aperto a due tipologie distinte di viaggiatori, per un massimo di dieci persone ciascuna:

una famiglia allargata (comprese le diverse generazioni, dai nonni ai nipoti) desiderosa di riscoprire il dialogo e il tempo di qualità,

(comprese le diverse generazioni, dai nonni ai nipoti) desiderosa di riscoprire il dialogo e il tempo di qualità, un gruppo di amici storici che vogliono riallacciare i rapporti messi a dura prova dalla routine lavorativa quotidiana e dalle distrazioni digitali.

La struttura selezionata per ospitare l’esperimento è Masseria Luci, un’esclusiva e affascinante dimora seicentesca situata nella campagna rurale leccese, tra i comuni di Scorrano e Maglie.

Gli ospiti avranno a disposizione ampi spazi progettati per favorire la socializzazione: un enorme salone con camino, una grande piscina privata circondata dal verde, agrumeti, uliveti secolari e aree dedicate ai classici giochi da tavolo. L’alloggio e le esperienze locali sono interamente a carico di Airbnb, mentre restano escluse le spese di viaggio per raggiungere la Puglia.

Il valore economico del tempo

Da un punto di vista strettamente economico e di marketing turistico, l’operazione di Airbnb evidenzia un cambio di paradigma nei consumi. Se un tempo il valore di un soggiorno si misurava sulla qualità della connessione Wi-Fi o sulla presenza di servizi domotici all’avanguardia, oggi la vera risorsa scarsa è diventata il tempo non interrotto.

Gli esperti di psicologia del benessere e della transizione digitale evidenziano come limitare l’accesso a internet riduca drasticamente il sovraccarico cognitivo. Fuggire dal rumore di fondo dei social network per una settimana permette di recuperare una soglia di attenzione più alta, migliorando la salute mentale e la qualità del sonno.

In un mondo sempre più integrato con l’intelligenza artificiale, la possibilità di disconnettersi si configura come lo status symbol d’eccellenza per le vacanze future.

Come inviare la candidatura

Le candidature per prendere parte a questa settimana di digital detox nel Salento rimarranno aperte fino al 14 giugno 2026. Per partecipare all’iniziativa ogni candidato dovrà descrivere il proprio gruppo ed esporre le motivazioni che spingono a voler vivere un’esperienza priva di tecnologia.

I gruppi scelti dovranno impegnarsi a riporre i propri telefoni in valigia all’arrivo nella struttura, accettando la sfida di trascorrere sette giorni affidandosi esclusivamente alle mappe cartacee, ai consigli degli abitanti del posto e alla reciproca compagnia.