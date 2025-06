Agenti virtuali e euro digitale: l’AI agisce, noi obbediamo?

L’intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento per scrivere testi o generare immagini. Oggi entra in una nuova fase: quella dell’azione autonoma. Parliamo di agenti virtuali, software evoluti in grado di compiere scelte, effettuare acquisti, risolvere problemi e persino prendere decisioni complesse al posto nostro. Una comodità rivoluzionaria, certo, ma anche una delega che inizia a sollevare interrogativi profondi.

«Stiamo entrando in un’era in cui il confine tra assistenza e controllo si fa sempre più sottile», spiega Lorenza Morello, esperta di nuove tecnologie e diritto digitale. «L’AI autonoma promette efficienza, ma rischia di trasformarci in spettatori passivi della nostra stessa vita». E mentre affidiamo sempre più compiti alle macchine, la riflessione su chi programmi questi agenti – e con quali fini – diventa cruciale.

A questa trasformazione tecnologica si aggiunge un altro elemento: l’avanzata, silenziosa ma inesorabile, dell’euro digitale. Progetto della Banca Centrale Europea, la valuta digitale si sta avvicinando a grandi passi alla fase operativa. Tuttavia, il dibattito pubblico su vantaggi e rischi è praticamente assente. «Un cambiamento strutturale del genere dovrebbe coinvolgere cittadini e istituzioni in modo trasparente – continua Morello – ma oggi si procede quasi senza opposizione, in un clima di apparente indifferenza».

Nel frattempo, mentre l’attenzione dovrebbe essere rivolta a queste dinamiche epocali, il sistema mediatico continua a riesumare ciclicamente casi di cronaca come quello di Chiara Poggi. Una vicenda giudiziaria chiusa, ma ancora protagonista di servizi, talk show e ricostruzioni. È davvero informazione o piuttosto una forma di distrazione?

In un mondo in cui le macchine agiscono, la moneta si smaterializza e le notizie si ripetono, la domanda diventa urgente: siamo ancora noi a guidare il cambiamento o lo stiamo subendo in silenzio?