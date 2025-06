Addizionale regionale all’Irpef 2025, dove si paga di più e dove di meno?

Le addizionali regionali Irpef sono un’imposta a livello locale gestita dalle Regioni che entro determinati limiti possono aumentare o abbassare l’Irpef dovuta in base alle proprie necessità. Quanto si paga nelle diverse Regioni Italiane e dove le addizionali sono più alte?

Addizionali regionali, cosa sono e come funzionano?

Ogni mese il lavoratore in busta paga si vede sottrarre il pagamento per le addizionali regionali. Si tratta di una quota di imposte che varia in base alla Regione di residenza. L’aliquota base, al di sotto della quale non è possibile scendere, è pari all’1,23% del reddito complessivo. Ogni amministrazione poi è libera di applicare una soglia diversa, a patto che non superi l’aliquota del 3,33%.

Essendo l’addizionale frutto di una scelta autonoma della Regione, ci sono zone d’Italia in cui si pagherà di meno e altre in cui la tassazione che grava sulla busta paga è più alta. In alcune Regioni è prevista un’addizionale uguale per ogni fascia di redditi, in altre si sceglie di prevedere un’imposta diversa in base alla fascia di reddito del lavoratore (che solitamente colpisce più duramente chi guadagna di più).

Nelle buste paga del 2025, da gennaio a novembre, viene trattenuta mese per mese l’addizionale regionale relativa al 2024.