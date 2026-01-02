Addio Nvidia, ecco quale sarà l’azienda più grande al mondo nel 2026

Il 2025 è stato un anno record per Nvidia, che lo scorso ottobre ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore ai 5.000 miliardi di dollari, diventando la società con il maggior valore al mondo e superando colossi come Apple, Microsoft e Alphabet. La crescita esponenziale di Nvidia è dovuta soprattutto alla fortissima domanda di chip per l’intelligenza artificiale, componenti fondamentali per aziende come OpenAI, Tesla, Meta e Amazon.

Anche il 2026 si preannuncia come un altro anno record per la società statunitense, ma c’è chi ipotizza che qualcuno possa tentare di scalzarla dal trono. In realtà, allo stato attuale, sono pochissime le aziende che potrebbero superare Nvidia per valore di mercato. Si tratta esclusivamente di Apple, Alphabet e Microsoft, che oggi vantano valutazioni rispettivamente di circa 4,1 trilioni, 3,8 trilioni e 3,6 trilioni di dollari. Al di fuori di questi tre colossi, non esiste alcuna azienda che nel 2026 abbia realisticamente la possibilità di superare Nvidia, attualmente la società più grande al mondo per capitalizzazione.

Ecco chi potrebbe prendere il posto di Nvidia

Analizzando nel dettaglio queste tre aziende leader del settore tecnologico, la prima che gli esperti tendono a escludere è Apple. Sebbene sia la seconda società più grande al mondo, con un valore superiore ai 4 trilioni di dollari, per il 2026 non è prevista una crescita particolarmente significativa. Negli ultimi tre anni Apple ha faticato a superare una crescita annua del 10% e non sembra esserci un fattore in grado di accelerare improvvisamente questo andamento. Di conseguenza, gli analisti concordano sul fatto che le probabilità di vedere Apple superare Nvidia siano estremamente basse, salvo eventi del tutto imprevedibili.

Restano quindi Alphabet e Microsoft. Tra le due, l’azienda che avrebbe maggiori possibilità di insidiare Nvidia è proprio Alphabet, la holding statunitense che controlla tra l’altro anche Google. Microsoft dispone di una strategia solida nel campo dell’intelligenza artificiale, ma non possiede un proprio modello di intelligenza artificiale generativa completamente proprietario. Sebbene questa scelta garantisca una certa neutralità tecnologica, nel lungo periodo potrebbe trasformarsi in un limite, poiché l’azienda non ha il pieno controllo del proprio destino nel settore AI.

Per questo motivo, non sembrano esserci i presupposti affinché Microsoft riesca nel 2026 ad aumentare il proprio valore di mercato in modo tale da superare Nvidia. L’unica azienda che potrebbe teoricamente riuscirci resta quindi Alphabet. Il colosso tecnologico ha affrontato negli ultimi anni diversi interrogativi legati al proprio core business, soprattutto dopo l’avvento dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, il motore di ricerca Google, grazie anche all’integrazione dell’AI, ha mantenuto il suo predominio globale. Inoltre, la piattaforma Gemini si è affermata come una delle principali soluzioni di intelligenza artificiale generativa, arrivando a competere direttamente con ChatGPT.

Alphabet resta quindi l’unica azienda con un reale potenziale di ulteriore crescita nel 2026. La battaglia potrebbe giocarsi proprio sul fronte hardware: Alphabet starebbe valutando la vendita delle proprie unità di elaborazione personalizzate, capaci di sostituire in alcune applicazioni le GPU di Nvidia. Se queste soluzioni dovessero rivelarsi valide e più economiche, Alphabet potrebbe sottrarre quote di mercato a Nvidia, incidendo sul suo predominio.

In questo scenario, un’interruzione della domanda di chip Nvidia a favore di alternative come quelle di Alphabet potrebbe portare a una riduzione della capitalizzazione di Nvidia e a una crescita di quella del gruppo di Mountain View. Resta però un’ipotesi possibile ma altamente improbabile nel corso del 2026, poiché crescita e redditività previste continuano a rendere Nvidia la società più grande e dominante del mondo.