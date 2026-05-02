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Addio Alex Zanardi, morto un modello di resilienza

Simone Micocci

2 Maggio 2026 - 09:53

È morto Alex Zanardi a 59 anni: addio al campione paralimpico e simbolo di resilienza, capace di trasformare ogni sfida in un esempio per tutti.

Addio Alex Zanardi, morto un modello di resilienza

È morto Alex Zanardi, all’età di 59 anni., come riportato dal Corriere.it. Se ne va uno dei simboli più forti dello sport italiano, un uomo che più di altri ha saputo trasformare il dolore in ripartenza, la caduta in una nuova sfida, il limite in una possibilità.

Il mondo dello sport, dei motori e l’Italia intera dicono addio a un campione che aveva già vinto molto prima di salire sul gradino più alto del podio. Pilota di Formula 1 e poi protagonista negli Stati Uniti nella Cart, Zanardi aveva conosciuto la gloria e poi il dramma: nel 2001, sul circuito del Lausitzring, un terribile incidente gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

Sembrava la fine di tutto, fu invece l’inizio di un’altra vita. Perché con la forza che lo ha sempre contraddistinto, Alex tornò a correre, prima con auto adattate e poi con l’handbike, diventando un esempio mondiale di resilienza. Alle Paralimpiadi conquistò 4 ori e 2 argenti, ai Mondiali raccolse 12 titoli, diventando il simbolo di chi non si arrende e riesce a sorridere anche quando la vita sembra aver tolto tutto, di chi dimostra che l’importante non è cosa si perde ma come si sceglie di continuare.

Poi, il 19 giugno 2020, un nuovo terribile incidente in handbike sulle strade della provincia di Siena. Da allora le sue condizioni sono rimaste riservate, custodite dalla famiglia e dal silenzio di chi gli è stato accanto fino all’ultimo. Fino alla notizia della sua morte.

Alex Zanardi lascia quindi un vuoto enorme, ma anche un’eredità incancellabile: quella di un campione che ha insegnato a milioni di persone che l’impossibile, qualche volta, può essere solo un punto di partenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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