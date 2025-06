Addio a questo servizio Google da dicembre 2025

Google eliminerà una funzionalità di Android entro la fine dell’anno: l’Instant Apps.

Nel mondo in costante evoluzione della tecnologia mobile, Google ha spesso introdotto funzionalità all’avanguardia per migliorare l’esperienza utente. Una di queste è stata Android Instant Apps, lanciata nel 2017, pensata per rivoluzionare il modo in cui gli utenti accedono ai contenuti digitali. Tuttavia, non tutte le innovazioni riescono a conquistare il grande pubblico. Dopo otto anni di servizio, Google ha deciso di dire addio alle Instant Apps, che verranno eliminate gradualmente entro dicembre 2025.

La notizia, riportata da Android Authority, segna la fine di una funzionalità che, almeno sulla carta, aveva il potenziale per cambiare il modo in cui si interagisce con le app. Nonostante i benefici, l’adozione da parte degli sviluppatori è rimasta estremamente limitata.

Ma cos’è l’Android Instant Apps e perché Google eliminerà questo servizio: di seguito tutto quello che serve sapere riguardo.

Google elimina Android Instant Apps: ecco cos'è e come funziona Il servizio Android Instant Apps è stato introdotto da Google nel 2017 con l'obiettivo di semplificare l'accesso alle app mobili. Il concetto alla base era semplice ma innovativo: consentire agli utenti di provare o utilizzare parti di un'app Android senza doverla scaricare e installare completamente sul proprio dispositivo. In pratica, cliccando su un link o su un banner promozionale, si apriva una porzione dell'app come se fosse una normale pagina web, ma con l'interfaccia e l'esperienza di una vera app. Questa soluzione risultava particolarmente utile in situazioni in cui l'utente desiderava svolgere un'azione veloce, come effettuare un acquisto, visualizzare un contenuto o prenotare un servizio, senza dover attendere il download completo dell'app. Inoltre, le Instant Apps aiutavano a risparmiare spazio di archiviazione, un aspetto cruciale per chi utilizza dispositivi con poca memoria. Dal punto di vista tecnico, le app dovevano essere progettate in moduli, permettendo l'esecuzione indipendente di alcune sezioni. Questo richiedeva però uno sforzo notevole agli sviluppatori, che dovevano adattare il codice e mantenere versioni separate. Inoltre, l'implementazione doveva rispettare vincoli rigidi di dimensione e funzionalità. Le Instant Apps si integravano anche con Google Play, permettendo un passaggio semplice dalla versione "istantanea" all'installazione completa. Nonostante ciò, il servizio non ha mai avuto una diffusione capillare, complici la scarsa promozione da parte di Google e la riluttanza degli sviluppatori ad abbracciare un sistema tanto innovativo quanto complesso da realizzare. Dopo anni di stagnazione, la decisione di eliminarle sembra dunque inevitabile.