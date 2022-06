ADDIO a Luigi Di Maio, il dramma improvviso. La politica è sotto shock

Di Maio sceglie la coerenza, con il sé stesso degli ultimi mesi, quello della nomina al Ministero degli Esteri che definisce «peggio di un animale» il leader di una nazione da cui dipendiamo a livello energetico e che detiene il primo o il secondo arsenale nucleare al mondo, ovviamente senza aver mai ottenuto un mandato popolare rispetto a questa posizione.

Sarebbe rimasto probabilmente molto contrariato un altro Di Maio, evidentemente gemello di quello coerente, che alcuni anni fa si esprimeva così sui temi della coerenza e dei cambi di casacca:

La cose sono due: o si tratta di due persone differenti (e una è sparita) o il vecchio Luigi di Maio è morto per lasciare spazio a una persona diversa.

Quello a cui assistiamo in queste ore è in effetti di gran lunga il cambio di casacca in corsa più smaccato e ipocrita di questo secolo di certo ma, considerando la storia del personaggio e le posizioni che lo hanno condotto dove è oggi, rischia di essere il top della storia della Repubblica italiana.

Come si scriveva all’inizio, però, l’aria tirava in questa direzione da un pezzo, non solo circa Di Maio ma per quanto riguarda l’intero partito che già dall’esperienza del Conte Bis ha ampiamente abbandonato il cordone ombelicale che lo collegava al «Paese reale», cordone creato appunto con anni di posizioni manichee smentite dai fatti una ad una.

La coerenza di Di Maio sta quindi nel procedere esplicitamente e alla luce del sole nel fare quelli che considera i suoi interessi, in modo smaccato. Certo non abbandonare un partito che Di Maio rappresenta ancora perfettamente nella suo marcire.

Il Movimento depurato da Di Maio e da chi lo seguirà riuscirà a recuperare spirito e idee delle origini? Difficile: in primis per la leadership di Conte, non certo esponente del M5S della prima ora, in secondo luogo perché essere credibili, dopo quello che è successo in questi anni, sarebbe una missione impossibile. Proprio come per la Lega. Si tratta quindi molto probabilmente di due barche che saranno lasciate affondare, con buona pace di chi le ha sostenute. Chi in questi anni ci si è fatto un giro, tutto sommato, avrà pure di che essere contento.