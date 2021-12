I vini migliori da regalare a Natale

Una bottiglia di vino è sempre un regalo apprezzato e piacevole da ricevere, ma è importantissimo per non cadere nella banalità saper scegliere il giusto vino da regalare, soprattutto per Natale.

Il vino, così come i cesti gastronomici, è un’idea regalo da utilizzare sia con gli appassionati di food sia per ringraziare un professionista del suo lavoro, magari un dottore o un avvocato, che con i parenti in occasione del pranzo di Natale o di Capodanno.

La prima distinzione da fare, quando si sceglie una bottiglia di vino da regalare, riguarda chi la riceverà: un esperto e appassionato, oppure no? Il destinatario è fondamentale in ogni regalo, ma lo è ancora di più nel caso in cui si sceglie di regalare una bottiglia di vino, perché è proprio analizzando questo che si eviterà di fare una scelta banale e poco gradita.

Se devi regalare una bottiglia di vino a un parente o amico appassionato, potresti andare su due grandi classici come Amarone e Barolo. L’ Amarone è un vino rosso passito secco, prodotto esclusivamente nella Valpolicella (in provincia di Verona), mentre il Barolo è prodotto in alcuni comuni del Piemonte. Si tratta sempre di un vino rosso a Denominazione di origine controllata e garantita.

C’è chi, utilizza questi vini - in particolare il barolo - anche per cucinare la carne, per esempio lo spezzatino, ma i veri appassionati e cultori ovviamente preferiscono degustarlo. In alternativa, puoi sempre scegliere un grande classico della Toscana: Brunello di Montalcino, Chianti Classico e Nobile di Montepulciano, Morellino di Scansano, i vini Supertuscan e, infine, quelli di Bolgheri.

Ecco i migliori vini da regalare a Natale, acquistabili comodamente online.

I migliori vini da regalare a Natale

Intensi profumi di rosa varietale, frutti rossi maturi, note di vaniglia per questo rosso Barbera d’Alba DOC Superiore.

Rosso granato con sfumature arancio mattone che si intensificano col passare del tempo per questo Barolo dal profumo intenso e complesso ma delicato ed etereo allo stesso tempo.

Un’idea regalo perfetto per chi è appassionato e amante dei vini: colore rosso intenso con riflessi violacei. Al naso spiccano in modo netto e intenso i profumi di ciliegia molto matura, amarena, frutti di bosco, note di spezie e frutta secca, tipici della Valpantena. In bocca si ritrova il sapore dei frutti rossi insieme ai tannini morbidi che conferiscono spessore al vino.