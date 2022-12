Le migliori bottiglie di vino rosso da regalare a Natale

Una bottiglia di vino è sempre un regalo apprezzato e piacevole da ricevere, tuttavia è importante saper scegliere quella giusta da regalare, soprattutto per Natale.

Regalare una bottiglia di vino, così come i cesti di Natale, è un’idea da utilizzare sia con gli appassionati di cibo, sia per ringraziare un professionista del suo lavoro, magari un dottore o un avvocato, che con i parenti in occasione del pranzo di Natale o di Capodanno.

La prima distinzione da fare, quando si sceglie una bottiglia di vino da regalare, riguarda chi la riceverà: un esperto e appassionato, oppure no? Il destinatario è fondamentale in ogni regalo, ma lo è ancora di più nel caso in cui si sceglie di regalare una bottiglia di vino, perché è proprio analizzando questo che si eviterà di fare una scelta banale e magari poco gradita.

Se devi regalare una bottiglia di vino a un parente o amico appassionato, potresti andare su due grandi classici come Amarone e Barolo. L’ Amarone è un vino rosso passito secco, prodotto esclusivamente nella Valpolicella (in provincia di Verona), mentre il Barolo è prodotto in alcuni comuni del Piemonte. Si tratta sempre di un vino rosso DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).

C’è chi, utilizza questi vini - in particolare il Barolo - anche per cucinare la carne, per esempio lo spezzatino, ma i veri appassionati e cultori generalmente preferiscono degustarlo.

In alternativa, puoi sempre scegliere uno tra i gradi classici della Toscana: Brunello di Montalcino, Chianti Classico e Nobile di Montepulciano, Morellino di Scansano, i vini Supertuscan e, infine, quelli di Bolgheri.

Migliori bottiglie di vino da regalare a Natale: quale scegliere

Non sapete proprio quale bottiglia di vino regalare per Natale? Per aiutarvi la redazione di Money.it ne ha selezionate per voi 10 da acquistare comodamente su Amazon. In questo modo potrete ordinarle e riceverle comodamente a casa senza fare il minimo sforzo. Ecco quali sono le bottiglie: