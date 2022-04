Supermercati aperti o chiusi il 25 aprile 2022 a Roma, Milano e nelle altre città

Serrande chiuse per scelte per celebrare la Festa della Liberazione, ma non per tutti i supermercati. Come ogni anno per il 25 aprile torna l’annosa domanda sui supermercati e negozi chiusi o aperti. Come accade anche in occasione di altre feste, bisognerà quindi prima accertarsi dell’apertura dei negozi prima di recarsi sul posto per una spesa last-minute. Infatti, pur capitando di lunedì, alcune catene alimentari hanno deciso di chiudere, essendo giorno rosso sul nostro calendario.

La Filcams Cgil nei giorni precedenti aveva già proclamato per il 25 aprile 2022 e il 1° maggio lo sciopero del commercio perché “la festa non si vende” – questo lo slogan – rivendicando il diritto dei lavoratori a celebrare le festività sia laiche che religiose. Eppure, anche quest’anno saranno molti i centri commerciali, outlet e negozi aperti, per la gioia di chi nei giorni delle feste preferisce dedicarsi a momenti di svago e shopping. E non mancano le lamentale dei sindacati che lamentano di “aperture selvagge”.

Ciò che è certo quindi è che nonostante alcune chiusure nessuno rischierà di rimanere senza pane e latte il giorno della Liberazione. È opportuno quindi approfondire la questione per sapere dove recarsi a fare la spesa e dove no.

Supermercati e negozi aperti o chiusi il 25 aprile 2022

Nonostante le istanze sindacali, lunedì 25 aprile 2022 - a meno di decisione diversa delle singole catene o punti vendita - i supermercati e i negozi resteranno aperti in Italia. Alcune catene scelgono di chiudere per scelta, altre scelgono di lasciare le proprie serrande alzate. A seconda del luogo in cui si vive potrebbe essere complicato trovare supermercati aperti di lunedì 25 aprile, il giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione dell’Italia: non è infatti possibile reperire informazioni sulle piccole attività locali, perciò come accade per altre feste, prima di recarsi in un negozio per effettuare una spesa last-minute, sarà meglio reperire alcune informazioni.

Se la maggior parte delle grandi catene hanno preferito rimanere aperte, così non è stato per la Coop alleanza 3.0. La rete di vendita, composta da oltre 350 negozi sparsi lungo la penisola dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, ha deciso di celebrare la Festa della Liberazione, e lo stesso accadrà il 1° maggio per la Festa dei Lavoratori. Tutti i supermercati e ipercoop della Coop resteranno quindi chiusi, come spiegato in una nota dalla Cooperativa:

Il 25 aprile e il 1°maggio, infatti, richiamano i valori basilari di libertà, giustizia sociale e democrazia e per Coop alleanza 3.0 chiudere in queste giornate rientra nell’ambito di scelte valoriali connaturate all’essere una cooperativa.

Supermercati aperti a Roma e Milano 25 aprile

Stando alle informazioni ottenute finora, non si dovrebbero riscontrare problemi per le grandi città; infatti, – eccezione fatta per la Coop – la stragrande maggioranza di catene di supermercati e negozi di alimentari saranno aperti lunedì 25 aprile 2022 a Roma e Milano.

A Roma, infatti, resteranno aperti tutti i centri commerciali della Capitale, così come i supermercati e i negozi del centro storico. Supermercati aperti, così come i centri commerciali, per il 25 aprile anche a Milano. Nella Capitale economica rimarranno aperti il Centro di Arese, il Carrefour di Limbiate, il Centro commerciale di Brianza di Paderno Dugnano e i punti vendita Esselunga saranno aperti, ma avranno orari differenziati a seconda del marchio.

Per quanto riguarda i punti vendita Esselunga i supermercati rimarranno aperti. Per il 25 aprile il marchio ha optato per un’apertura straordinaria, consentendo così ai clienti di potersi recare per un acquisto dell’ultimo minuto. Intanto i sindacati continuano a lamentare la violazione del diritto dei lavoratori a celebrare le festività.