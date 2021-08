La Sicilia rischia di finire in zona gialla? Con l’incremento dei contagi causati della variante Delta, nonostante la revisione dei parametri da parte del governo, da nord a sud dell’Italia è tornato lo spauracchio del passaggio di colore e della conseguente introduzione di nuove restrizioni.

Oltre alla Sardegna, uno dei territori in cui il passaggio al giallo è dato quasi per certo, anche per la Sicilia potrebbero prospettarsi degli scenari non troppo positivi nel corso delle prossime settimane ed è probabile che residenti e turisti debbano tornare a fare i conti con delle ulteriori restrizioni previste dalla zona gialla. Ma vediamo cosa dicono i dati e se davvero c’è il rischio di passare in zona gialla.

Sicilia in zona gialla? Perché rischia e da quando

Nell’ultima settimana la situazione in Sicilia sembra essere peggiorata drasticamente secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, con i contagi che sono tornati a salire verso l’alto, così come i ricoveri e i decessi causati dal Covid-19. In una nota infatti viene evidenziato “un preoccupante aumento nella settimana appena conclusa: sono aumentati i nuovi positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), i nuovi ingressi in terapia intensiva e i deceduti”.

Procedendo di questo passo, il passaggio della Sicilia in zona gialla entro la fine del mese non è da escludersi. Con i nuovi criteri stabiliti nel d.l. 23 luglio 2021 le regioni possono dire addio alla zona bianca nel momento in cui viene registrata un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti a cui deve affiancarsi anche un’occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid-19 superiore al 15% o del 10% in terapia intensiva.

Prendendo in considerazione questi dati, ad oggi la Sicilia, secondo quanto riportato da Agenas, sta facendo registrare un’occupazione in area non critica pari al 13% e del 7% in terapia intensiva, due cifre molto vicine alla soglia limite. Proprio per questo motivo, se i ricoveri continueranno ad aumentare, la Cabina di Regia potrebbe decretare il cambio di colore nel giro di poco tempo.

Cosa cambia dalla zona bianca alla zona gialla

Il passaggio in zona gialla potrebbe causare una dura batosta alla stagione turistica dell’Isola, dato che il cambio di colore comporterebbe anche l’introduzione di nuove restrizioni.

La principale differenza tra le due zone riguarda l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, e dunque i turisti in Sicilia, qualora dovesse passare in zona gialla, sarebbero tenuti ad indossare i dispositivi di protezione anche sotto l’ombrellone. Inoltre, in zona gialla, sono previste delle ulteriori restrizioni anche per quanto riguarda il numero di commensali ammessi allo stesso tavolo nei ristoranti.