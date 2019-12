Sciopero supermercati sotto Natale, chi è a rischio

Disagi per chi farà la spesa per la Vigilia e il pranzo di Natale: uno sciopero dei supermercati a livello nazionale è stato annunciato da Alessio Di Labio, della Segreteria Nazionale del sindacato Fisascat Cisl, per protestare contro il futuro incerto dei lavoratori di Conad-Auchan.

Come annunciato per lo sciopero dei supermercati del 30 ottobre, il colosso Conad ha infatti acquisito il gruppo Auchan, senza fare tuttora chiarezza sulle modalità di assorbimento in azienda dei lavoratori e collaboratori precedenti.

Alla mobilitazione parteciperanno non solo i punti vendita Auchan, ma anche i dipendenti dei supermercati Simply, Ipersimply e MyAuchan, di appartenenza del gruppo.

In questo articolo le info utili sullo sciopero dei supermercati prima di Natale: giorni, orari, modalità di protesta e punti vendita a rischio.

Sciopero supermercati sotto Natale: i motivi

Lo sciopero nazionale dei supermercati è stato indetto nuovamente per la giornata del 23 dicembre 2019, dal momento che l’ultima riunione con il Mise non si è dimostrata risolutiva per le sorti dei 6mila dipendenti Auchan che rischiano il posto di lavoro.

Un prossimo incontro con il Ministero è previsto prima dello sciopero del lunedì della settimana di Natale, per il giorno 17 dicembre.

Come dichiarato da Alessio Di Labio, Conad “ha messo sul tavolo un calderone di 6mila esuberi, di cui circa 2.500 dei punti vendita già passati in Conad sarebbero congelati in attesa di verifica e per altri circa 3.000, tra sede, logistica, ipermercati e punti vendita che non passano a Conad”.

Secondo il sindacato di riferimento Filcams Cgil, il colosso vorrebbe “pattuire preventivamente la riduzione dell’organico, senza presentare l’impatto degli esuberi sui singoli territori”.

Sciopero supermercati Natale: orari e punti vendita a rischio

Gli orari dello sciopero probabilmente coincideranno con quelli della protesta precedente, già indetta per fine ottobre e non dovrebbero causare uno stop totale dei servizi offerti.

Ad incrociare per tutta la giornata di lunedì le braccia saranno di nuovo i dipendenti dei punti Auchan sul territorio nazionale. Queste le possibili sedi dello sciopero dei supermercati di lunedì 23 dicembre 2019:

Torino , 5 negozi Auchan

, 5 negozi Auchan Milano , 40 negozi Auchan

, 40 negozi Auchan Verona , 15 negozi Auchan

, 15 negozi Auchan Venezia , 5 negozi Auchan

, 5 negozi Auchan Fano-Ancona-Civitanova Marche , 3 negozi Auchan

, 3 negozi Auchan Pescara , 5 negozi Auchan

, 5 negozi Auchan Roma , 9 negozi Auchan

, 9 negozi Auchan Napoli , 4 negozi Auchan

, 4 negozi Auchan Bari , 2 negozi Auchan

, 2 negozi Auchan Taranto , 2 negozi Auchan

, 2 negozi Auchan Palermo , 2 negozi Auchan

, 2 negozi Auchan Catania , 2 negozi Auchan

, 2 negozi Auchan Cagliari , 2 negozi Auchan

, 2 negozi Auchan Sassari-Olbia, 2 negozi Auchan

Non solo, perché alla protesta si aggiungeranno anche i lavoratori dei depositi logistici, in particolare quelli di: