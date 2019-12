Sciopero Trenitalia 15 dicembre: orari, durata e treni a rischio

Trenitalia e treni regionali in sciopero domenica 15 dicembre 2019. Lo stop delle ferrovie provocherà una giornata di disagi per i viaggiatori che prevedevano di muoversi durante il weekend.

A indire lo sciopero dei treni il giorno 15 dicembre i sindacati di OSR FIT-CISL/UGL-TAF/ORSA, che hanno proclamato la protesta in diverse regioni d’Italia. La comunicazione è stata pubblicata sul sito ufficiale del MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i dettagli aggiornati.

Qui di seguito tutte le informazioni utili sullo sciopero dei treni del 15 dicembre, e nel dettaglio orari, durata e le informazioni utili per i viaggiatori.

Orari sciopero treni domenica 15 dicembre 2019

Quali sono gli orari dello sciopero dei treni di domenica 15 dicembre? Il blocco dei trasporti provocherà disagi in diverse fasce orarie e in diverse regioni.

Di seguito l’orario di stop del personale ferroviario confermato per le regioni interessate:

Dal Al Orario Chi aderisce Regione Tipo di sciopero 15/12/2019 16/12/2019 21:01 del 15/12 - 20:59 del 16/12 Personale ferroviario addetto alla manutenzione infrastruttura Liguria Aziendale 15/12/2019 15/12/2019 09:01 - 16:59 Personale di Trenitalia Piemonte Interregionale 15/12/2019 15/12/2019 09:01 - 16:59 Personale di Trenitalia Valle d’Aosta Interregionale 15/12/2019 16/12/2019 21:00 del 15/12 - 20.59 del 16/12 Personale Blujet in servizio sullo stretto di Messina Sicilia Aziendale

L’orario dello sciopero Trenitalia è stato confermato solo per 8 ore nella giornata di domenica 15 dicembre 2019, tuttavia anche in Sicilia e in Liguria l’astensione dal lavoro del personale addetto alla manutenzione e di quello impegnato sulla tratta dello stretto di Messina potrà provocare disagi per i viaggiatori.

Sciopero Trenitalia 15 dicembre 2019: info utili

Se dovete viaggiare con treni nella giornata dello sciopero di domenica 15 dicembre, ci sono alcune informazioni utili da tenere a mente in vista della protesta.

Per qualsiasi informazione riguardo a tempi di attesa, cancellazioni e ritardi e tratte interessate potete fare riferimento ai canali di informazione ufficiale di Trenitalia.

Informazioni Trenitalia presso:

il sito ufficiale di Trenitalia

uffici informazioni e biglietterie

call-center Trenitalia 89 20 21

numero verde Trenitalia 800-892021 (attivo 9:00 - 22:00)

Leggi anche Ritardi e treni cancellati: come chiedere il rimborso