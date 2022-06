Russia: la banca centrale riporta il tasso ai livelli pre-guerra

La banca centrale russa ha ridotto il suo tasso di interesse chiave ai livelli visti l’ultima volta prima dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina, sottolineando il rallentamento dell’inflazione e della crescita, in una mossa che contrasta con l’ondata di inasprimento delle politiche monetarie globali.

Pur riconoscendo che il contesto esterno per l’economia della Russia rimane “difficile e limita significativamente l’attività economica”, il consiglio di amministrazione della banca centrale ha dichiarato che “l’inflazione sta rallentando più rapidamente” e il “calo dell’attività economica è di entità inferiore” rispetto a quanto previsto in aprile.

Il rublo è balzata di circa il 4% rispetto al dollaro dopo la decisione. Al momento in cui si scrive un dollaro vale meno di 57 rubli.

Banca centrale russa taglia ancora i tassi: motivi e conseguenze

La Banca centrale russa ha ridotto il tasso di interesse di riferimento di 150 punti base al 9,5%, il livello in cui si trovava quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina.

Questo è il quarto taglio dei tassi da un aumento di emergenza dal 9,5% al ​​20% a fine febbraio, dopo l’invasione. È stato ridotto l’ultima volta dal 14% all′11% in un’assemblea straordinaria a fine maggio.

La mossa è la più piccola di entità di un ciclo di allentamento che ha approfittato di un rallentamento dell’inflazione dopo il forte rally del rublo. Con i tassi ora in calo di oltre la metà rispetto al picco del dopoguerra, l’attenzione si sta spostando sulle interruzioni del commercio che potrebbero creare nuovi rischi per i prezzi.

La Banca di Russia ha affermato di prevedere che la contrazione economica di quest’anno sarà inferiore a quanto stimato ad aprile. Ha anche rivisto al ribasso il suo scenario di base per l’inflazione, al 14%–17% entro la fine del 2022.

“I dati recenti suggeriscono che i tassi di crescita dei prezzi a maggio e all’inizio di giugno sono stati bassi. Ciò è il risultato dei movimenti del tasso di cambio del rublo e dell’attenuarsi dell’impennata della domanda dei consumatori nel contesto di un marcato calo delle aspettative di inflazione di famiglie e imprese”, ha affermato il Consiglio.

Tassi inferiori dovrebbero esercitare una certa pressione al ribasso sul rublo e sostenere i prezzi dei buoni del tesoro OFZ, ma la valuta è ancora sostenuta dai controlli sui capitali che l’hanno guidata al rialzo.

Secondo alcuni commenti di analisti, l’indebolimento nella spesa dei consumatori e l’intensificarsi dei guadagni del rublo stanno aiutando a tenere sotto controllo l’inflazione dopo un’intensa, ma breve, corsa al rialzo dei prezzi.

Le autorità ora devono rilanciare la domanda interna per bilanciare le crescenti esportazioni di materie prime che hanno spinto il rimbalzo della valuta a livelli importanti. Oltre ai tagli dei tassi, la banca centrale ha anche allentato i controlli sui capitali per alleviare la pressione sul rublo.

“Al momento, il tasso non ha quasi alcun effetto sul rublo, che dipende maggiormente dai ricavi delle esportazioni”, ha affermato Andrey Kochetkov, analista di Otkritie Brokerage.

Tuttavia, i rischi incombono. Le restrizioni al commercio, imposte come punizione per la guerra, aumentano la minaccia di carenze, mentre il re-indirizzamento delle spedizioni per aggirare le sanzioni aumenta i costi.

Un ulteriore aggravamento del commercio estero e delle restrizioni finanziarie potrebbe avere un effetto pro-inflazionistico, portando così a un calo del potenziale dell’economia russa più marcato di quanto previsto nello scenario di base ha affermato la banca centrale.