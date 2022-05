Russia allenta il controllo sui capitali: rublo in focus

Il rublo russo si è indebolito martedì, allontanandosi dai massimi quasi quinquennali nei confronti dell’euro.

La banca centrale ha allentato alcuni controlli sui capitali, finora il ​​principale motore della sua forza nelle ultime settimane.

Il rublo è diventato la valuta più redditizia del mondo quest’anno nonostante una crisi economica su vasta scala, anche se ciò è dovuto al sostegno artificiale dei controlli che la Russia ha imposto per proteggere il suo settore finanziario a fine febbraio, dopo l’invasione dell’Ucraina.

Cosa significa l’ultima mossa della Russia?

Rublo rallenta dopo la mossa sul controllo dei capitali

Il rublo ha ridotto i guadagni dopo che la banca centrale ha alzato il tetto per le transazioni transfrontaliere, consentendo ai residenti russi e ai non residenti di stati amici di incanalare valuta estera fuori dalla nazione per un importo equivalente a $50.000 al mese, dal precedente limite di $ 10.000.

È improbabile che la decisione cambi immediatamente gli equilibri di potere nel mercato, dove le società orientate all’esportazione sono obbligate a convertire l’80% dei loro ricavi.

La banca centrale, inoltre, non può intervenire da sola dopo che l’Occidente ha congelato circa la metà del suo oro e valuta estera riserve.

Tuttavia, l’ultima mossa della banca centrale può essere vista come un’indicazione che la recente fase del rialzo del rublo potrebbe finire presto, ha affermato BCS Brokerage.

Il cambio USD/RUB, intanto, scende a 63,38 circa e la coppia EUR/RUB si attesta a 67,99, rispetto al picco di 69,00 del giorno prima.