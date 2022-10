Quanto guadagna Raffaele Fitto? Biografia e stipendio del ministro di FdI

Quanto guadagna Raffaele Fitto? Una domanda di grande attualità questa visto che l’ex presidente della regione Puglia, a seguito della nascita del governo Meloni, è stato nominato ministro per le Politiche Europee, la Coesione e il Pnrr.

Oltre a essere un deputato di lungo corso, quella appena iniziata sarà per lui la quarta legislatura alla Camera, Fitto in passato è stato già ministro in due occasione dei Rapporti con le Regioni. Tre mandati li ha passato anche al Parlamento europeo, tanto da essere stato fino allo scorso 12 ottobre il co-presidente del gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei.

Vediamo allora la biografia, il programma elettorale, l’attuale stipendio e le dichiarazioni dei redditi di Raffaele Fitto, attuale ministro per le Politiche Europee, la Coesione e il Pnrr.

La biografia di Raffaele Fitto

Nome: Raffaele Fitto

Data di nascita: 28 agosto 1969

Luogo: Maglie (LE)

Famiglia: sposato con tre figli, suo padre Salvatore è stato presidente della Puglia dal 1985 al 1988 quando morì a causa di un incidente stradale

Istruzione: laurea in Giurisprudenza

Lavoro: politico

Partito: Fratelli d’Italia

Ruolo: deputato e attuale ministro per le Politiche Europee, la Coesione e il Pnrr; in passato è stato il presidente della Regione Puglia

Lo stipendio e i guadagni

Raffaele Fitto fino al 12 ottobre 2022 è stato un europarlamentare e, come tale, ha guadagnato tra i 16.000 e i 19.000 euro al mese, con l’importo che può variare a seconda della frequenza con cui si è partecipato alle sedute.

Essendo ora tornato a essere un deputato ha diritto a un’indennità netta di 5.000 euro al mese più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. A questi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.

In qualità di ministro, non riceve un doppio stipendio ma percepisce soltanto quello da deputato.

In passato nella dichiarazione dei redditi 2013, riferibile quindi al 2012 come periodo di imposta, oltre a diversi fabbricati di proprietà ha dichiarato un reddito complessivo pari a 216.996 euro.

Dichiarazione redditi 2013 Fitto La dichiarazione dei redditi 2013 di Raffaele Fitto

Nella dichiarazione dei redditi 2011 invece, che si riferisce al 2010 quando era ministro durante l’ultimo governo Berlusconi, Raffaele Fitto invece aveva dichiarato un reddito imponibile pari a 184.698 euro.