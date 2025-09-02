Noi italiani siamo famosi nel mondo per la bontà della cucina e per la qualità della nostra dieta mediterranea. Ma in questi ultimi anni qualcosa sta cambiando. Purtroppo in peggio.

Un recente studio promosso dal Reparto Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di sanità ha sottolineato come nel nostro Paese stia aumentando a livelli preoccupanti il consumo di cibi ultra-processati (Upf) a scapito degli alimenti meno “lavorati”.

Analizziamo i dati emersi dalla ricerca e proviamo a capire quanto è pericoloso quello che portiamo ogni giorno in tavola.

Dieta italiana in peggioramento: i dati dello studio La ricerca sui regimi alimentari degli italiani, pubblicata su Frontiers in Nutrition, ha studiato le abitudini a tavola degli italiani negli ultimi 15 anni. I dati emersi sono abbastanza allarmanti: stiamo progressivamente abbandonando la dieta mediterranea a favore di cibi di origine animale, alcol e prodotti confezionati e ultra processati. Un carrello della spesa potenzialmente dannoso che è arrivato a coprire più del 20% dell’apporto di energia quotidiano. Lo studio si è svolto in due fasi distinte. Nella prima sono state analizzate le abitudini alimentari di 2.313 adulti e 290 anziani nel biennio 2005-2006. Nella seconda, incentrata sul triennio 2018-2020, quelle di 726 adulti e 156 anziani. Quello che è emerso è che, se gli anziani hanno progressivamente migliorato la composizione della loro dieta, gli adulti l’hanno peggiorata notevolmente, registrando dati negativi in tutti gli indicatori di qualità.

Il “peso” dei cibi ultra-processati Mettendo a confronto i due periodi, l’apporto calorico degli Upf è salito dal 12% al 23%. Questo sta a significare che è aumentato notevolmente il consumo di snack, sia dolci che salati, di bibite ricche di zuccheri, di piatti già pronti e di proteine animali trasformate. La questione di fondo, è bene precisare, non è quella della quantità di cibi ultra-processati consumati, bensì quella della qualità. Questo perché nella categoria rientrano sia prodotti “sani” come quelli vegetali o i cereali integrali, sia alimenti potenzialmente molto pericolosi per la salute come la carne processata e le bevande in lattina.