Quattro Regioni verso la zona arancione, lockdown evitato in Italia?

Sono quattro le Regioni che a partire dalla prossima settimana rischiano di essere dichiarate zona arancione. In attesa del consueto rapporto da parte del Ministero della Salute, lo scenario dei colori in Italia sembrerebbe essere definito.

Dal giallo all’arancione dovrebbero passare Piemonte, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. In queste Regioni infatti sarebbero stati superati i parametri dei ricoveri e dell’incidenza dei contagi Covid, facendo scattare di conseguenza il cambio di colore.

In zona arancione ricordiamo che una persona sprovvista del super green pass non può uscire dal proprio Comune di residenza a meno di comprovati motivi di necessità, non può accedere il fine settimana nei centri commerciali e non può partecipare a sport di contatto o prendere degli impianti sciistici di risalita.

Queste quattro Regioni sono destinate a fare compagnia in zona arancione alla Valle D’Aosta che, al tempo stesso, dovrebbe essere riuscita a evitare la zona rossa e il conseguente lockdown.

Zona arancione e rossa: i colori delle Regioni in Italia

Se le indiscrezioni della vigilia dovessero essere confermate, a partire dalla prossima settimana in Italia potremmo avere cinque Regioni in zona arancione (Valle D’Aosta, Sicilia, Piemonte, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia), quattro in bianco (Basilicata, Sardegna, Molise, Puglia e Umbria) e tutte le altre in giallo.

Negli ultimi giorni molto si è parlato di un passaggio della Valle D’Aosta in zona rossa, che comporterebbe un lockdown di fatto con tutti i negozi non essenziali chiusi e limiti agli spostamenti, ma alla fine il pericolo dovrebbe essere stato scampato.

Nonostante i contagi Covid continuino a essere tanti in Italia, 1,2 milioni negli ultimi sette giorni secondo Gimbe, per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva o in area medica fortunatamente ci sarebbe stato un rallentamento rispetto alla crescita delle scorse settimane.

A febbraio comunque dovrebbero aumentare le Regioni in zona arancione, le Marche hanno già fatto intendere che il cambio di colore appare inevitabile dal prossimo mese, con il Governo che però si appresta a cambiare le regole.

Visto che a seguito dei tanti provvedimenti sul green pass non ci sono grandi differenze tra zona bianca, gialla e arancione, presto in Italia potrebbe restare in vigore soltanto la zona rossa anche se i Presidenti di Regione hanno chiesto un colpo di spugna tout court al sistema dei colori.

Questo perché l’incubo del lockdown spaventa non poco i territori ma se il picco dei contagi dovesse essere raggiunto nei prossimi giorni come molti esperti hanno fatto intendere, allora lo spauracchio della zona rossa potrebbe restare tale facendo tirare un bel sospiro di sollievo alle Regioni e al Governo.