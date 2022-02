Quali Paesi hanno tolto le restrizioni per Covid e quali ancora no

Dove ci sono ancora restrizioni da crisi sanitaria? Il Regno Unito, da esterno all’Unione Europea, aveva anticipato tutti gli altri Paesi del vecchio continente togliendo le restrizioni e aveva annunciato che presto, insomma prima o poi, anche gli altri avrebbero seguito la loro stessa direzione. C’è chi apre tutto, come il Regno Unito e chi pensa a una strategia di uscita come la Svizzera, ma tutti sono alla ricerca della normalità.

L’OMS Europa parla di “tregua” in un contesto non ancora sperimentato. Dopotutto siamo di fronte a record di contagi un po’ ovunque, solo la scorsa settimana sono stati 12 milioni di casi positivi (picco massimo da inizio pandemia), ma il peso sugli ospedali non è assolutamente paragonabile alle scorse ondate. La variante Omicrom, come sospettato, anzi sperato dagli esperti, è servita a proiettarci verso la fine della pandemia.

In alcuni Paesi la normalità è più vicina che in altri, basti guardare l’Italia, ma in generale in tutta Europa si inizia a respirare aria di riaperture. Uno scenario molto differente a solo un mese fa e che, con la velocità con la quale cambiano i dati, fa davvero ben sperare per il futuro. Il merito? La campagna di vaccinazione e c’è da andarne fieri.

Dove non esistono più restrizioni (o quasi) si torna a parlare di normalità

È dall’inizio della pandemia che pensiamo al dopo, alla normalità. Sono stati scritti migliaia di articoli e saggi su come questa normalità sarebbe dovuta essere nuova, diversa, non un passo indietro. Beh, la direzione intrapresa in queste settimane dai vari Paesi che compongono l’Unione Europa è proprio questa: semplificazione, apertura, normalità.

C’è chi corre più di altri e chi, dopo il Regno Unito (che non è più in Europa, ma del quale ancora spiamo i movimenti), ha iniziato a pensare di tagliare corto e mettere fine alle restrizioni. Dopotutto il ritorno alla normalità è tanto atteso quanto vicino e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il direttore europeo Hans Klug, ha fatto sapere che a breve la pandemia ci concederà una tregua.

Sì, anche con 12 milioni di contagi in una settimana, sì anche se i numeri oggi possono ancora apparire preoccupanti. Lo scenario è positivo, la curva è in discesa e la variante Omicron, sotto braccio alla campagna di vaccinazione, ha reso possibile parlare di possibile “pace duratura”, per usare le parole di Klug.

Chi ha eliminato le restrizioni e perché? La differenza con i Paesi ancora a rischio

C’è chi ha detto addio alle restrizioni con un sorriso, come la premier svedese Magdalena Andersson: “È arrivato il momento di riaprire la Svezia”. La Svezia da mercoledì prossimo abbandona tutte le restrizioni, addio ai limiti per ristoranti e nei mezzi di trasporto. Le uniche regole che rimangono in vigore sono quelle per le persone fragili a rischio, come nelle case di riposo.

Discorso simile per la Repubblica Ceca, che ha annunciato a partire dal 9 febbraio l’annullamento delle restrizioni in merito a certificazione vaccinale per ristoranti e attività culturali o sportive.

In Francia si è deciso per l’addio alle mascherine e al ritorno al lavoro in presenza. Nelle prossime settimane, proprio come annunciato da Mario Draghi nell’ultimo Consiglio dei Ministri, si ragionerà su ulteriori allentamenti per concerti, discoteche e sport. “Dobbiamo continuare a fare attenzione”, chiede Emmanuel Macron, ma gli esperti sono concordi sulla via intrapresa.

Danimarca, Norvegia e Spagna seguono a ruota, parlando di possibile convivenza, senza dimenticare che la scomparsa dell’emergenza non equivale alla scomparsa del virus.

Germania ancora a rischio? I dubbi dei virologi e il pregio dei vaccini

Cosa hanno in comune i Paesi della lista pro-apertura? Una campagna di vaccinazione con ottimi risultati, proprio come l’Italia. Quella stessa campagna di vaccinazione che in Germania ha avuto più difficoltà a prendere piede. Sarà per questo che Olaf Scholz è ancora molto tirato sulla possibile riapertura, ponendo come data per gli allentamenti le vacanze di Pasqua.

“È giusto e sensato pianificare una exit strategy, ma la politica non deve correre troppo: non sono esclusi sviluppi che potrebbero imporci un rinvio delle aperture”, fa sapere l’immunologo Friedemann Weber, concordando con il virologo Christian Drosten.