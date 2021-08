Quale università fare per diventare giornalista

Per diventare giornalista non è obbligatorio fare l’università o avere una laurea specifica: a seconda che si desideri diventare giornalista pubblicista o professionista basta svolgere l’attività di collaborazione retribuita o il praticantato con una testata giornalistica registrata che permette di avere il tesserino di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. In alternativa ci sono le Scuole di Giornalismo riconosciute dall’Ordine che danno l’accesso all’esame. Ciò detto, anche altri percorsi di studi permettono di intraprendere la strada del giornalismo: ci sono infatti diversi corsi di laurea triennali e specialistici in università pubbliche che aprono le porte a questo mondo.

Vediamo quale università conviene scegliere per chi vuole fare il giornalista.

Quale università per diventare giornalista

Iniziamo col dire che in Italia ci sono 12 Scuole convenzionate e riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti, ossia che consentono, grazie ai 18 mesi di praticantato, di essere ammessi all’esame di idoneità professionale e accedere quindi al giornalismo professionistico. In genere si tratta di master/corsi biennali a numero chiuso organizzati da università private e dagli istituti per la formazione al giornalismo. Ecco quali sono e dove si trovano:

Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia

Master biennale di I livello in Giornalismo dell’Università di Bari

Master biennale di I livello in Giornalismo – Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Master biennale di I livello in Giornalismo a Stampa, Radiotelevisivo e Multimediale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Master biennale di I livello in Giornalismo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Milano)

Master biennale di I livello in giornalismo dell’Università degli Studi di Milano/IFG - (Scuola di giornalismo “Walter Tobagi”)

Master biennale di I livello in Giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa

Master biennale di I livello in Giornalismo della Libera Università SS. Assunta (LUMSA) Roma

Scuola Superiore di Giornalismo «Massimo Baldini» dell’Università LUISS Guido Carli

Master di I livello denominato “Scuola di Giornalismo Post Laurea” dell’Università di Salerno

Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino

Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino

Cosa studiare per diventare giornalista

Un corso di laurea che ha tra i principali sbocchi lavorativi quello dell’editoria e del giornalismo è sicuramente Scienze della comunicazione, che permette di acquisire le competenze digitali richieste dal mercato del lavoro sempre più web e social.

Chi vuole lavorare nel mondo del giornalismo può prendere poi in considerazione il corso di laurea magistrale in Editoria e Scrittura (Lettere e Filosofia) presso La Sapienza a cui possono iscriversi tutti i laureati provenienti da lettere antiche e moderne, dagli studi storici, antropologici, storico-religiosi, storico-artistici e dello spettacolo, giuridici, sociali, dalle scienze politiche e ed economiche, e delle comunicazioni. Tra gli esami previsti deontologia del giornalismo, giornalismo d’inchiesta, giornalismo culturale, giornalismo radiofonico, comunicazione e politica, storia moderna e contemporanea. Sempre alla Sapienza c’è il corso di laurea in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo, mentre a Parma si può fare il master in Web Communication e Social Media per giornalisti e comunicatori.

Chi vuole diventare giornalista di cronaca può prediligere un settore disciplinare come Giurisprudenza, che dà le basi per saper seguire le inchieste giudiziarie; adatte Scienze Politiche e Relazioni Internazionali per diventare giornalisti di cronaca e politica estera.

In linea di massima le facoltà predilette da chi vuole fare il giornalista sono quelle umanistiche (Lettere, Filosofia, Lingue, Psicologia, Scienze Politiche...), poiché la professione richiede una buona conoscenza dell’italiano e abilità letterarie, capacità di analizzare la realtà con spirito critico e un’ottima cultura generale. Tuttavia uno studente di Scienze Biologiche può diventare redattore esperto di temi scientifici, così come uno studente di Economia può aspirare a diventare un giornalista esperto in temi economici e finanziari sia per il cartaceo e web che per la TV.