Il programma elettorale di Fabio Battistini, candidato sindaco alle elezioni a Bologna

Il compito per Fabio Battistini non è di certo dei più semplici, ma l’imprenditore appare intenzionato a giocarsi fino in fondo tutte le sue carte a disposizione in queste elezioni amministrative a Bologna.

Anche se è sceso in campo a inizio anno, Battistini soltanto in piena estate ha ricevuto il sostegno da parte di tutti i partiti del centrodestra. Nonostante il ritardo, è stato presentato il programma elettorale che si snoda in 32 pagine.

Sono diverse e dettagliate le idee per la città contenute nel programma elettorale, che per l’occasione è stato denominato “Bologna città aperta: proposte per un dialogo e una costruzione comune”.

Non sarà comunque facile per Fabio Battistini, visto che i sondaggi in merito alle elezioni a Bologna sono quasi tutti concordi nell’indicare Matteo Lepore, il candidato del PD sostenuto anche dai 5 Stelle, vincitore già al primo turno.

L’obiettivo di Battistini appare così essere quello di riuscire ad arrivare al ballottaggio, per giocarsi poi tutto nel testa a testa finale come fece anni fa Giorgio Guazzaloca, l’unico sindaco di centrodestra della storia di Bologna.

Elezioni Bologna: il programma elettorale di Battistini

In queste elezioni amministrative a Bologna, in programma il prossimo 3 e 4 ottobre, Fabio Battistini sarà sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da cinque liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolo della Famiglia e Bologna ci Piace.

Vediamo allora quali sono le principali proposte per Bologna contenute nel programma elettorale di Fabio Battistini, che potete trovare nella sua versione completa e in formato PDF in calce all’articolo.

Trasporti

Nuovo Piano Urbano dei posti auto: 2.000 posti auto entro cinque anni

Revisione del progetto Tram

Eliminazione degli autovelox all’interno del Comune di Bologna, da sostituire con dissuasori

Eliminazione della tassa sulla seconda auto per la sosta dei residenti in centro storico

Sicurezza

Piano straordinario di pulizia per i portici

Potenziamento dei presidi di sicurezza

Istituzione di task-force antidegrado di quartiere

Immediata espulsione dall’ateneo degli studenti universitari che commettono reati o comportamenti di degrado urbano

Presidio costante di polizia locale e vigili di quartiere nelle zone più critiche

Economia

Istituzione di una Fondazione di partecipazione per gestire finanziamenti PNRR

Spostamento dell’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi in un’area periferica della città

Riqualificazione delle ex caserme e zone dismesse limitrofe al centro (es. area Brigata Aeromobile Friuli, area Ex Staveco) e destinazione di quelle aree a quartieri residenziali ed infrastrutture pubbliche

Aumentare il numero dei mercati rionali e caratterizzarli con prodotti tipici anche in orari serali e nel fine settimana

Realizzazione all’interno dell’area fieristica del nuovo palazzetto della Virtus Segafredo Bologna

Incentivi e agevolazioni per chi interviene nei cosiddetti ambiti di rigenerazione (es. riduzione del 50% delle monetizzazioni per il cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale)

Welfare

Agevolazioni alle famiglie, con particolare sostegno a chi accudisce figli, anziani e disabili

Creazione di una scuola di imprenditoria per aiutare lo sviluppo della propria attività

Coinvolgimento di attori privati con capacità di investimento, combinandoli a risorse finanziarie pubbliche, legando i rendimenti economici agli impatti sociali generati

Supporto agli Enti del Terzo Settore con la messa a disposizione di spazi gratuiti e accessibili e l’eliminazione della Tari

Transizione ecologica

Implementazione di un grande Master Plan per la transizione ecologica

Incremento del teleriscaldamento attualmente poco sfruttato, ma con ampio potenziale

Bologna carbon free

Continuità al bonus 110% per gli edifici dando così modo di completare il processo rigenerativo alla città

Agevolazioni della produzione fotovoltaica da parte dei cittadini riconoscendo un contratto di scambio sul posto paritario e conveniente

Verde e sport

Valorizzazione turistica dei colli bolognesi

Incentivare la rigenerazione e la riqualificazione delle grandi infrastrutture dello sport bolognese, (nuovo stadio Renato Dall’Ara, nuovo palazzo della Virtus Segafredo Bologna, restyling del PalaDozza di piazza Azzarita)

Famiglie e giovani

Istituzione di un assessorato per la Famiglia

Rilancio del ruolo dei Centri per le Famiglie e della Consulta

Istituzione di appositi bandi per finanziamento diretto alle famiglie, che vadano oltre la logica di assegnazione esclusiva secondo criteri prettamente economici o reddituali

Supportare le famiglie nelle attività pomeridiane e post scolastiche

Incremento sostanziale dei posti disponibili per asili nido e strutture dell’infanzia

Lavoro

Sostenere l’inserimento lavorativo delle fasce più deboli della popolazione

Incremento all’utilizzo dello strumento del “tirocinio formativo” remunerato

In caso di violazione di patti tra lavoratori e imprese Comune si costituisce parte civile con richiesta risarcitoria nei confronti di imprese che non rispettano accordi presi

Cultura

Attribuzione al Sindaco la delega dell’Assessorato alla Cultura

Lanciare il bond per la cultura come strumento di raccolta di fondi da destinare allo sviluppo culturale della città

Sanità

Creazione di supporti attivi per i medici di base, sotto forma di spazi

adeguati per ricevere i pazienti, supporto segretariale e infermieristico

Supporto al sistema sanitario locale nella corretta pianificazione organizzative dei fabbisogni dei prossimi 30 anni della città (posti letto, strutture ospedaliere, personale, medici del territorio)

Sostenere e supportare la ricerca in campo biomedico e sanitario