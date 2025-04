Private equity, proseguono le operazioni nel mondo dello sport. Ecco i deal da tener d’occhio

L’attrazione dei fondi di investimento nei confronti del mondo dello sport sembra essere ancora in una fase di potente innamoramento. Le operazioni che coinvolgono il private equity e il contesto sportivo infatti non sembrano dare segnali di rallentamento o diminuzione. Anzi.

Nelle ultime settimane, per esempio, negli Stati Uniti si è registrata la più grossa vendita di sempre di una franchigia americana e guarda caso di mezzo c’è un fondo di investimento.

Gli States continuano a essere il principale laboratorio di questo genere di tendenza, ma anche l’Europa apre sempre di più alla possibilità di far affluire nuovi capitali per sostenere un’industria storica e piena di tradizione come quella dello sport. [...]