In Portogallo avanza l’estrema destra di Chega!: boom nei sondaggi

Se il socialismo e la sinistra in generale sembrerebbe essere in crisi in tutta Europa, al contrario in Portogallo il premier Antonio Costa continuerebbe ad avere i cittadini dalla sua parte dopo la vittoria alle elezioni del 2019.

Proprio in occasione del voto dello scorso anno, per la prima volta nel Parlamento portoghese è entrato un partito di estrema destra, Chega! letteralmente “basta”, che ha ottenuto un solo seggio conquistato a Lisbona.

Alla guida di questo partito che si definisce populista e nazionalista c’è André Ventura, che proprio nel 2019 ha deciso di dare vita a una nuova forza politica che però alle europee non è riuscito a sbarcare a Bruxelles.

Guardando gli ultimi sondaggi politici relativi al Portogallo, la situazione adesso sembrerebbe essere notevolmente cambiata per Ventura visto che il suo Chega! viene dato in grande ascesa.

Sondaggi Portogallo: cresce la destra di Chega!

Fino a inizio 2019 André Ventura era un professore universitario di Diritto oltre che esponente del PSD, il principale partito di centrodestra in Portogallo che fino all’autunno del 2015 era alla guida del Paese.

In aperta rottura con il PSD, ad aprile 2019 Ventura decide di fondare un nuovo partito più marcatamente spostato a destra e di matrice populista. Alle elezioni europee però Chaga! in coalizione con altre forze politiche non va però oltre l’1,49% non eleggendo così nessun rappresentante.

Meglio però è andata qualche mese più tardi alle elezioni politiche in Portogallo, visto che l’1,30% preso da Chaga! ha consentito ad André Ventura che era capolista a Lisbona di essere eletto in Parlamento.

Una elezione che ha portato grande visibilità al deputato, visto che in pochi mesi il suo partito starebbe crescendo sempre più. Secondo un sondaggio dell’istituto Pitagòrica del 26 aprile Chaga! infatti sarebbe ora al 7,3%.

Voti questi sottratti in gran parte a un PSD dato in calo e che soffrirebbe la concorrenza del suo ex esponente, mentre la gestione dell’emergenza coronavirus sembrerebbe aver dato ulteriore slancio al premier Antonio Costa con i Socialisti attestati al 41,9%.