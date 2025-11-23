Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Perché tanti intellettuali stanno tornando a Dio: dal vuoto culturale al bisogno di comunità

Rob Piccoli

23 Novembre 2025 - 15:06

In un’epoca di precarietà economica, crisi affettive e modelli culturali incerti, la religione si ripresenta come capitale sociale.

Perché tanti intellettuali stanno tornando a Dio: dal vuoto culturale al bisogno di comunità

Seguici su

Negli ultimi vent’anni, una parte consistente dell’élite culturale occidentale aveva abbracciato con sicurezza il paradigma del “nuovo ateismo”. La formula era semplice: progresso economico + scienza + tecnologia = emancipazione finale da ogni forma di religione. Ma quella stagione sembra chiusa.

Filosofi, giornalisti, pensatori e persino alcuni protagonisti del mondo tech stanno imboccando una strada opposta: il ritorno a Dio, o almeno alla dimensione religiosa come infrastruttura culturale indispensabile.

Il fenomeno non riguarda le masse, ma chi produce idee. Ed è significativo, perché spesso i trend culturali filtrano nell’opinione pubblica proprio dall’alto. Le storie personali di questo ritorno alla fede sono diverse, ma hanno un tratto comune: la percezione che il modello iper-razionalista non spiega più il mondo e, soprattutto, non aiuta a viverci bene. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Chiesa
# Welfare
# Bellezza
# Lifestyle

Iscriviti a Money.it

FT logo

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando lo shopping

GenAI trasforma lo shopping in un dialogo personalizzato: suggerisce (…)

21 novembre 2025

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

Selezionati per te

Un fiasco da €800 milioni. Le navi non possono essere usate, hanno dimenticato di costruire un molo

Attualità

Un fiasco da €800 milioni. Le navi non possono essere usate, hanno dimenticato di costruire un molo

Sciopero 28 novembre 2025: per l'intera giornata si fermano treni, aerei, autostrade, scuola, sanità e servizi essenziali

Attualità

Sciopero 28 novembre 2025: per l’intera giornata si fermano treni, aerei, autostrade, scuola, sanità e servizi essenziali

Correlato

Questa popolare attrazione sta per diventare la Chiesa più alta del mondo

Viaggi & tempo libero

Questa popolare attrazione sta per diventare la Chiesa più alta del mondo