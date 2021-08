Netflix assume a Roma: offerte di lavoro e requisiti richiesti

Netflix assume a Roma nella sua prima sede italiana. Sono due le offerte di lavoro al momento pubblicate dal colosso statunitense dello streaming di film e serie televisive che amplia la sua presenza nel mercato europeo con la sede in Italia.

Le posizioni aperte per le assunzioni di Netflix a Roma sono due: Editorial Analyst, Italian Content e Strategist, Product Creative Studio.

Per le offerte di lavoro di Netflix sono richiesti specifici requisiti tra cui anche la conoscenza approfondita dell’inglese.

Abbiamo detto di Zara che assume in Italia, vediamo ora nel dettaglio quali sono i requisiti, come candidarsi per le offerte di lavoro di Netflix e dove si trova la sede di Roma.

Netflix assume a Roma: offerte di lavoro e requisiti

Le due offerte di lavoro per Netflix nella sede di Roma sono visualizzabili su LinkedIn e nell’area dedicata sul sito dell’azienda.

Netflix assume:

Editorial Analyst, Italian Content;

Strategist, Product Creative Studio;

Per la posizione Editorial Analyst, Italian Content i requisiti sono, tra gli altri, i seguenti:

capacità di analizzare, taggare, ricercare e scrivere su tutti i generi di film e programmi TV;

capacità di padroneggiare strumenti come Excel, Airtable, Fogli Google e altri tracker di dati e sistemi di gestione;

capacità di multitasking e di autogestione di progetti che richiedono collaborazione interfunzionale;

madrelingua italiano, tedesco o francese;

padronanza della lingua inglese;

almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili nell’intrattenimento o altri media;

appassionato di film e TV con una profonda conoscenza dell’industria europea dell’intrattenimento e del mercato globale della TV e dell’intrattenimento.

Per la posizione di Strategist, Product Creative Studio i requisiti sono, invece tra gli altri, i seguenti:

conoscenza e competenza nel parlare e scrivere in italiano e inglese;

almeno 7 anni di esperienza nel settore dell’intrattenimento;

disponibilità alla trasferta per la sede di Los Angeles;

precedente esperienza di gestione di progetti, leadership di team o supervisione di campagne di agenzie creative;

dimestichezza in tutti gli aspetti di un flusso di lavoro creativo digitale e di produzione d’immagini.

Questi sono solo una parte dei requisiti richiesti che possono essere approfonditi nell’area Jobs sul sito di Netflix (clicca qui).

La nuova sede di Netflix a Roma, lo ricordiamo, è Villino Rattazzi in Via Boncompagni, 10, un edificio Novecentesco di tre piani che sorge tra l’ambasciata degli Stati Uniti e Via Veneto.

Nella sede di Roma Netflix dovrebbe ospitare circa 40 dipendenti tra esperti di marketing, pubbliche relazioni e con una prospettiva di crescita futura.

Netflix assume a Roma: come candidarsi

Vediamo ora come candidarsi per le offerte di lavoro di Netflix e sperare di essere assunti nella sede di Roma.

Il candidato deve prima di tutto accedere alla pagina dedicata alle posizioni aperte (clicca qui).

A questo punto è possibile cliccare su una delle due posizioni di interesse e si aprirà una scheda con tutte le informazioni dettagliate sull’offerta di lavoro prescelta.

In alto a destra cliccando su «apply now» è possibile candidarsi. In basso infatti c’è un form in cui caricare il proprio CV (cliccando su «upload your resume (.pdf, .doc, .docx, .txt)») o si può cliccare, se si ha un profilo aggiornato, direttamente su «Candidati con LinkedIn».

Occorre inserire nome, cognome, email e numero di telefono e cliccare infine su “submit application”.