Nel 2024 il primo triliardario della storia: chi sarà

Nel 2024 qualcuno indosserà la medaglia del primo triliardario della storia umana. La forbice tra ricchi e poveri non potrebbe essere più ampia, con i ricchi sempre più ricchi - che hanno recuperato facilmente o guadagnato dalla crisi pandemica e dalla guerra - e poveri sempre più bisognosi del sostegno e l’intervento dello Stato. La direzione intrapresa dall’economia mondiale porterà, nel giro di una decina di anni, pochi uomini e donne a detenere un patrimonio personale di almeno un triliardario di dollari a testa.

Un “triliardario” equivale a mille miliardi di miliardi (1.000.000.000.000 000.000.000, cioè 1021) ed è visivamente e concettualmente una cifra dal grande impatto. Attualmente il più vicino a tale somma è Elon Musk, con un patrimonio di 263 miliardi di dollari raggiunto già a metà di gennaio 2022. La crescita annua del 129% dimostrata dall’imprenditore potrebbe, nel giro di due anni, portarlo a raggiungere l’esorbitante cifra di mille miliardi di dollari di patrimonio.

Elon Musk sarebbe il primo, ma non l’unico. A partire dal 2024, e fino al 2030 secondo lo studio condotto da Tipalti Approve, tutta una serie di altri miliardari raggiungerà la cifra record di un triliardario di dollari.

La gara dei più ricchi al mondo: chi raggiungerà per primo il trilione di dollari

È forse la corsa più pazza del mondo, ma qualcuno la sta giocando e il traguardo non è così lontano: nel 2024 ci sarà il primo triliardario della storia umana. Non sorprende leggere il nome di Elon Musk tra i papabili vincitori del titolo, ma si sa, nella corsa più pazza del mondo può succedere qualsiasi cosa. Non c’è un nome certo, neanche quello di Musk e il primo posto potrebbe essere occupato anche da uno degli altri paperoni tra i più ricchi al mondo.

Tra i nomi dei futuri triliardari si trovano quelli di:

Elon Musk

Gautam Adani

Zhang Yiming

Jeff Bezos

Mukesh Dhirubhai Ambani

Bernard Arnault

Françoise Bettencourt Meyers

Il nome su cui tutti scommettono è proprio Elon Musk. Secondo uno studio di Tipalti Approve, Musk potrebbe raggiungere in due anni il record di tutti i paperoni. Con un patrimonio di oltre 250 miliardi di dollari, il fondatore di Tesla e SpaceX, è uno dei più giovani miliardi della storia, ma non il più giovane. Questo titolo spetta invece a Zhang Yiming, il fondatore di ByteDance che nel 2026, a soli 42 anni, raggiungerà per terzo il club dei triliardari.

Chi saranno gli altri triliardari entro il 2030?

Entro il 2030 il club dei triliardari è destinato a crescere. Dopo Elon Musk il primo a raggiungere l’obiettivo sarà il fondatore del gruppo indiano Adani Group, Gautam Adani, che si occupa di operazioni portuali. Nel 2025, all’età di 62 anni, avrà scavallato quota mille miliardi di dollari.

Uno dei rivali di Elon Musk è sempre stato Jeff Bezos, il fondatore dell’e-commerce Amazon. In questa partita Bezos sembra perdere un po’ di terreno e solo nel 2030 raggiungerà gli altri triliardari nel club più esclusivo della storia.

Se il più giovane è Zhang Yiming, il più anziano a diventare triliardario sarà invece Bernard Arnault. Secondo Forbes (23 gennaio 2022) Arnault è il terzo uomo più ricco al mondo, ma il suo patrimonio impiegherà più anni rispetto ad altri a superare la quota del trilione. Nel 2029 potrebbe raggiungere quota 1.200 miliardi all’età di 79 anni.

Finora tutti uomini, ma tra le persone destinate a diventare triliardarie c’è anche una donna, anzi la donna più ricca al mondo: Françoise Bettencourt Meyers. L’erede di L’Oréal Paris raggiungerà i mille miliardi di dollari di patrimonio nel 2036, all’età di 82 anni.