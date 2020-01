Napoli-Juventus in diretta streaming Serie A: come vederla

Come vedere Napoli-Juventus in diretta streaming: la partita chiude la 21^ giornata di Serie A ed è pronta a scatenare le tifoserie presenti allo Stadio San Paolo di Napoli. Ma dove va in onda e su che canale è possibile vederla, anche online?

Napoli-Juventus si gioca domenica 26 gennaio alle 20:45 ed è trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 su satellite e 472 e 482 da digitale terreste) e Sky Sport Serie A (canale 2032 su satellite e 472-483 del digitale terrestre): la piattaforma satellitare gode dei diritti esclusivi, ma esistono anche metodi alternativi per vedere la partita anche senza essere abbonati alla pay TV.

Il Napoli ospiterà la Juventus: per la squadra di Sarri si tratta di una sfida fondamentale per mantenere quel primato in classifica sempre più messo a rischio dall’Inter, con cui condivide la prima posizione, mentre il l Napoli tenta una disperata risalita.

Napoli-Juventus in diretta streaming e TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, facendo parte del pacchetto diritti del colosso pay TV (che detiene 7 partite in esclusiva contro le 3 di DAZN).

Napoli-Juventus andrà in onda per tutti gli abbonati su Sky Sport Serie A, basterà collegarsi qualche minuto prima del fischio d’inizio prevista alle ore 20:45.

Se non siete a casa o non avete Sky a disposizione potete rimediare con Sky Go, l’app che permette di guardare streaming da mobile su PC, smartphone e tablet per iOS e Android riservata agli abbonati fa al caso vostro.

Grazie a Sky Go è possibile guardare la programmazione prevista su satellite anche senza essere direttamente collegato al decoder. Una volta inserite le credenziali di accesso all’interno del form e selezionati i canali di Sky Sport corrispondenti potrete guardare la partita o qualsiasi altro contenuto.

Non siete abbonati a Sky? potete comunque guardare Lazio-Juventus rivolgendovi a un amico o a un parente per farvi prestare l’accesso alla piattaforma (che può essere collegata anche alla TV).

Napoli-Juventus in streaming su Now TV

Anche Now TV, l’internet TV di Sky, è una soluzione utile per guardare in streaming Napoli-Juventus senza essere abbonati.

Con l’abbonamento al pacchetto Sport di Now TV potete guardare la partita su smartphone, tablet e PC e anche in TV tramite Google Chromecast e attraverso l’apposita app per Smart TV.

In alternativa potete approfittare dei 14 giorni di prova gratuita previsti dal servizio, ma attenzione al rinnovo automatico. Si può risparmiare anche scegliendo di acquistare Napoli-Juventus attraverso la sottoscrizione da un giorno al prezzo di 7,99 euro.

Napoli-Juventus in streaming nei gruppi Facebook

State cercando di guardare Napoli-Juventus in diretta e non sapete come fare? Tenete d’occhio i gruppi su Facebook dedicati ai tifosi e in particolar modo quelli dedicati a Napoli e Juventus.

Nei gruppi Facebook vengono spesso pubblicate delle vere e proprie dirette (illegali) effettuate dai singoli utenti abbonati per permettere a tutti di guardare la partita: dimenticate l’alta definizione, ma questo tipo di alternativa è gratuita, in mancanza di canali migliori, e priva di alcun tipo di rischio.

Prestate particolare attenzione ai gruppi chiusi, ovvero quelli che per accedervi richiederanno di premere l’apposito pulsante di iscrizione, con successiva approvazione degli amministratori. Questo tipo di gruppi sono più al sicuro dalla morsa dei diritti Sky DAZN, sempre in agguato e pronta a oscurare i video rilevati pubblicamente (anche per questo è meglio non condividere la diretta sul proprio profilo).

Napoli-Juventus in streaming pirata illegale

Esiste un ultimo tentativo utile, ma rischioso, ed è quello di rivolgersi allo streaming illegale. Ci sono tanti canali pirata, compresi i siti di bookmaker e le reti pay TV estere, ma richiedono spesso l’installazione o l’accesso a una VPN apposita.

Questo tipo di soluzione, oltre a essere contro le regole può condurre a diverse sanzioni, ed è spesso macchinosa e non del tutto affidabile.

Se sei interessato a percorrere questa via, ti consigliamo di leggere la nostra guida: Serie A in diretta streaming: come vedere le partite sul web senza Sky.