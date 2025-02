La classifica dei Paesi europei dove le donne guidano la ricerca. E l’Italia dove si colloca?

Poche donne e disparità oggettiva: uno degli ambiti in cui la rappresentanza di genere è poco equilibrata è senza dubbio quello scientifico.

In Europa quasi nessun paese riesce a esprimere nella propria forza lavoro un’equa presenza di genere tra scienziati e ingegneri, ma in Italia lo squilibrio è particolarmente evidente, dato che è al terzultimo posto in Ue per “quote rosa” nel settore.

Un quadro emerso dai dati Eurostat pubblicati in occasione della scorsa Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza (dell’11 febbraio), che risulta pesante per il nostro Paese e anche difficilmente superabile nel breve periodo: all’università le facoltà scientifiche, che promettono possibilità di carriera e retribuzioni più alte, continuano a essere scelte soprattutto dagli uomini, creando un ostacolo evidente alla prospettiva di giungere alla parità nel trattamento economico. [...]