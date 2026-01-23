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L’Italia può ancora contare qualcosa? La crisi della Groenlandia svela la debolezza europea

Roberto Vivaldelli

23 Gennaio 2026 - 12:55

Abbiamo intervistato Daniele Lazzeri, presidente della Fondazione Nodo di Gordio, centro di analisi geopolitica e di economia internazionale, per fare il punto sui rapporti USA e Italia nel contesto europeo.

L’Italia può ancora contare qualcosa? La crisi della Groenlandia svela la debolezza europea

In un momento di elevata tensione transatlantica, segnato dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e dalle sue recenti e insistenti rivendicazioni sulla Groenlandia – l’isola artica a statuto autonomo appartenente alla Danimarca, considerata da Washington cruciale per le immense risorse naturali, la sicurezza nazionale e il controllo delle rotte marittime del passaggio a nord-ovest, rese sempre più navigabili dallo scioglimento dei ghiacci – abbiamo intervistato Daniele Lazzeri, presidente della Fondazione Nodo di Gordio, centro di analisi geopolitica e di economia internazionale.

La sua prospettiva ci aiuta a comprendere meglio le dinamiche in corso sullo scacchiere globale.


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