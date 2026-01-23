L’Italia può ancora contare qualcosa? La crisi della Groenlandia svela la debolezza europea

In un momento di elevata tensione transatlantica, segnato dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e dalle sue recenti e insistenti rivendicazioni sulla Groenlandia – l’isola artica a statuto autonomo appartenente alla Danimarca, considerata da Washington cruciale per le immense risorse naturali, la sicurezza nazionale e il controllo delle rotte marittime del passaggio a nord-ovest, rese sempre più navigabili dallo scioglimento dei ghiacci – abbiamo intervistato Daniele Lazzeri, presidente della Fondazione Nodo di Gordio, centro di analisi geopolitica e di economia internazionale.

La sua prospettiva ci aiuta a comprendere meglio le dinamiche in corso sullo scacchiere globale.



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