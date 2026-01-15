Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il caos nei cieli dell’India. Come è crollata la compagnia aerea numero uno

Federico Giuliani

15 Gennaio 2026 - 08:09

La recente crisi di IndiGo ha svelato i limiti strutturali dell’aviazione indiana, tra fatica dei piloti, scarsa concorrenza e regolazione inefficace

Il caos nei cieli dell’India. Come è crollata la compagnia aerea numero uno

L’India sta attraversando una crisi profonda nel suo settore aereo. I problemi sono emersi in modo tanto evidente quanto clamoroso alla fine del 2025 con il collasso operativo di IndiGo, la principale compagnia del Paese.

Cancellazioni di massa, ritardi a catena e aeroporti paralizzati hanno mostrato tutta la fragilità del sistema indiano che, sulla carta, dovrebbe rappresentare uno dei mercati dell’aviazione a più rapida crescita al mondo.

Secondo il Washington Post, la scintilla che ha fatto esplodere la crisi è coincisa con l’introduzione di nuove norme pensate per ridurre l’affaticamento dei piloti. Le regole prevedevano turni meno estenuanti, limiti più severi ai voli notturni e periodi di riposo più lunghi. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# India
# Aereo

Seguici su

FT logo

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

Scommesse record degli hedge fund contro le azioni europee

Questi sono gli hedge fund che stanno accumulando posizioni corte contro le (…)

9 aprile 2026

I Magnificent 7 continuano a dominare il mercato, e probabilmente anche il tuo portafoglio

Hai troppo portafoglio nei Magnifici 7? Potrebbe essere un errore enorme. (…)

7 aprile 2026

Allacciate le cinture per cavalcare il trade della stagflazione

Cosa possono fare gli investitori per prepararsi alla possibilità di (…)

2 aprile 2026

In un mondo con il petrolio a 100 dollari, il fast fashion perde il suo potere difensivo

Con il petrolio caro, queste due aziende si trovano ad affrontare l’aumento (…)

30 marzo 2026

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Questa azienda è fallita perché i suoi prodotti erano troppo buoni

Successi e fallimenti

Questa azienda è fallita perché i suoi prodotti erano troppo buoni
Un marchio di scarpe che un tempo valeva $4 miliardi chiude tutti i negozi. Così evita la bancarotta

Successi e fallimenti

Un marchio di scarpe che un tempo valeva $4 miliardi chiude tutti i negozi. Così evita la bancarotta

Correlato

India +22% in un anno. Cosa aspettarsi dal mercato più caldo del 2026

Mercati Emergenti

India +22% in un anno. Cosa aspettarsi dal mercato più caldo del 2026