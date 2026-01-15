Il caos nei cieli dell’India. Come è crollata la compagnia aerea numero uno

L’India sta attraversando una crisi profonda nel suo settore aereo. I problemi sono emersi in modo tanto evidente quanto clamoroso alla fine del 2025 con il collasso operativo di IndiGo, la principale compagnia del Paese.

Cancellazioni di massa, ritardi a catena e aeroporti paralizzati hanno mostrato tutta la fragilità del sistema indiano che, sulla carta, dovrebbe rappresentare uno dei mercati dell’aviazione a più rapida crescita al mondo.

Secondo il Washington Post, la scintilla che ha fatto esplodere la crisi è coincisa con l’introduzione di nuove norme pensate per ridurre l’affaticamento dei piloti. Le regole prevedevano turni meno estenuanti, limiti più severi ai voli notturni e periodi di riposo più lunghi. [...]