I migliori vini al mondo (sotto i 13 euro): la classifica dei marchi italiani

Pensate a una scena: venite invitati a cena da un amico e volete presentarvi portando una bottiglia di vino, ma non sapete quale scegliere, specialmente senza salire di prezzo. Scegliere il miglior vino, dunque potrebbe essere una scelta complicata, ma non sempre è così.

Quando si parla di buon vino si immaginano sempre bottiglie con prezzi esorbitanti. Ma in realtà è possibile trovare vini di qualità anche a prezzi relativamente bassi.

Wine Enthusiast, una rivista con sede negli Stati Uniti, ogni anno stila la classifica dei 100 migliori vini che non superano i 15 dollari di costo (13 euro). La valutazione è costruita su una scala di 100. Nella classifica sono presenti 11 cantine italiane, vediamo insieme quali sono.

Gli 11 vini italiani premiati da Wine Enthusiast

Nonostante la classifica di Wine Enthusiast prenda in considerazione ben 100 diverse bottiglie di vino, di seguito ci concentreremo, per onor di patria, solamente su quelle italiane. Anche perché sono queste le più semplici da trovare nel supermercato o in enoteca.

Gorgo 2020 Bardolino Chiaretto

Vino rosato fatto con uve venete. All’olfatto presenta note seducenti che ricordano i fiori di Robinia, la pesca e il miele d’acacia. Sul lato del palato mantiene un gusto fruttato misto a un pizzico di acidità. La gradazione è di 12,5.

Prezzo: 12,80 euro. Punteggio: 92.

Villa di Corlo 2019 Primevo (Lambrusco di Sorbara)

Il lambrusco qui presentato ha un colore amarena. All’olfatto rivela aromi di viola, bacche rosse, pompelmo e di spezie. Per il palato risulta sapido e dissetante. Da accompagnare con i piatti tipici dell’Emilia-Romagna come tortellini al brodo e salumi.

Prezzo: 12,80 euro. Punteggio: 91.

Castello di Gabbiano 2017 Cavaliere d’Oro (Chianti Classico)

Non poteva mancare il toscano Chianti. Note di frutti di bosco, viola e macchia mediterranea guidano l’olfatto su questo prodotto. Gusto sapido e tannini levigati, si percepiscono amarena appassita, anice stellato e pepe macinato.

Prezzo: 9,49 euro. Punteggio: 89.

Malvirà 2020 Roero Arneis

Dalle viti del Roero piemontese notiamo questo vino fatto con uve biologiche. Aromi delicati e seducenti che ricordano frutta bianca matura, menta e ananas. Sapido e lineare, chiude con un retrogusto piccante dopo le note di mandorla amara e zenzero.

Prezzo: 12,80 euro. Punteggio: 91.

Colosi 2020 Acacia Grillo

Un siciliano bianco che viene da Marsala, molto saporito e brillante. Maturato in legno di acacia, secondo gli esperti di Wine Enthusiast regala la naso note di lime, fiori bianchi primaverili ed erbe mediterranee. Gusto piccante e rinfrescante, chiude con un finale salato.

Prezzo: 12,80. Punteggio: 90.

Monte Antico 2016

Un altro toscano in classifica. Realizzato con Sangiovese, Cabernet e Merlot. Fruttato all’olfatto, non troppo corposo, al palato presenta prugna nera matura, scorza di mandarino e salvia insieme a tannini levigati.

Prezzo: 8,50. Punteggio: 88.

Cantina Frentana 2020 Vallevó Costa dei Trabocchi Rosato

Abruzzese e rosato prodotto da uve Montepulciano. All’olfatto un mix coeso di fiori di limone, albicocca e pompelmo bianco. Cremoso al palato misto a sensazioni fruttate. Ottimo col pesce e le verdure grigliate.

Prezzo: 10,20 euro. Punteggio: 89.

Ruggeri 2020 Argeo Rosé (Prosecco)

Le bollicine non potevano mancare. Questo spumante è prodotto con uve Glera e Pinot Nero. Saporito, all’olfatto rivela aromi delicati e mela verde, bacche rosse e frutta tropicale.

Prezzo: 12,80. Punteggio: 90.

Umani Ronchi 2019 Podere (Montepulciano d’Abruzzo)

Il secondo abruzzese nella classifica di Wine Enthusiast. All’olfatto, intensi aromi di arancia rossa, ciliegia rossa spremuta, tabacco e timo. Al palato, presenta una fresca acidità e tannini morbidi.

Prezzo: 11 euro. Punteggio: 89.

Cantina di Venosa 2018 Balì (Aglianico del Vulture)

Lucano che all’olfatto sa di viola, ibisco, more selvatiche e ciliegia. Al palato è succoso con amarena e mora e graziosi accenti floreali.

Prezzo: 11,90 euro. Punteggio: 89.

Stemmari 2019 Estate Grown Sustainably Farmed Nero d’Avola (Sicilia)

Chiudiamo con un siciliano luminoso e succoso. Rosso di 13 gradi, note olfattive di bacche nere e spezie. Modestamente corposo al palato è gradevole. La Stemmari è una linea dalle cantine Feudo Arancio, dedicata al mercato americano ed a quelli internazionali.

Prezzo: 9,30 euro. Punteggio: 87.