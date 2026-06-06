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I mercati crollano: il Nasdaq affonda del 4% nella peggior seduta dal 2025, il tracollo dei chip brucia 1.000 miliardi

Redazione Finance

6 Giugno 2026 - 08:50

Wall Street ha chiuso in netto calo: un dato sull’occupazione più forte del previsto ha spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury, e i l Nasdaq ha perso circa il 4% in una seduta.

I mercati crollano: il Nasdaq affonda del 4% nella peggior seduta dal 2025, il tracollo dei chip brucia 1.000 miliardi
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La giornata in numeri. Le vendite sono state diffuse ma trainate dal tech. Il Nasdaq Composite è affondato di circa il 4%, il calo giornaliero più ripido dai disordini sui dazi di inizio 2025, chiudendo intorno a quota 25.725.

L’S&P 500 è sceso di circa il 2,6%, ripiegando dal record sopra i 7.600 toccato solo pochi giorni prima. Il Dow Jones Industrial Average — che giovedì aveva chiuso a un record — ha perso circa 700 punti, ovvero l’1,3%, attutito dal suo peso più contenuto nei semiconduttori. Secondo una stima, la caduta dei semiconduttori ha bruciato in giornata circa 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Sono stati i chip a guidare la discesa. Il danno è partito da dove era partito tutta la settimana: dal comparto dei semiconduttori. Micron (MU) è crollata di circa il 6,3%, Marvell Technology (MRVL) ha ceduto circa l’8%, Advanced Micro Devices (AMD) è scesa di circa il 6,3% e Broadcom (AVGO) ha perso un altro 3,8%, prolungando la flessione iniziata dopo che l’azienda ha lasciato invariate le stime sui ricavi annuali dall’AI. Nvidia (NVDA) è scesa insieme al gruppo.

A ciò si è aggiunta Meta (META), in calo di oltre il 6% sulle notizie di una possibile nuova raccolta di capitale azionario per finanziare la sua espansione nell’intelligenza artificiale: un promemoria di quanti capitali la corsa all’AI stia ormai richiedendo.

Dove sono andati i soldi. È stata una rotazione, non una resa dei conti. Mentre gli operatori scaricavano i semiconduttori, compravano i titoli difensivi.

I beni di consumo di base (consumer staples) sono stati il settore migliore tra gli undici dell’S&P 500, in rialzo di oltre il 2%, con guadagni anche per sanità, finanziari, servizi di comunicazione e immobiliare.

Le blue chip protagoniste della giornata sembravano l’appello di tutto ciò che non è un produttore di chip: UnitedHealth (UNH) è salita di circa il 5,2%, Goldman Sachs (GS) ha guadagnato circa il 4,9%, Johnson & Johnson (JNJ) ha aggiunto circa il 4,6%, JPMorgan Chase (JPM) è salita del 3,3% e Visa (V) del 2,5%. Per chi è a disagio per quanto il mercato dipenda ormai da una manciata di nomi, la seduta è stata una dimostrazione dal vivo del perché alcuni investitori preferiscano i fondi sull’S&P 500 costruiti per evitare le Magnifiche 7.

Obbligazioni, dollaro, petrolio e oro. L’innesco è stato nel mercato obbligazionario. Dopo il rapporto sui salari di maggio, il rendimento del Treasury USA a 10 anni è balzato sopra il 4,5%, il massimo dal 21 maggio, mentre il rendimento del trentennale ha superato il 5%: livelli che alzano il costo del denaro proprio per le aziende che stanno finanziando l’espansione dell’AI. Il dollaro USA si è rafforzato. L’oro si è mantenuto vicino ai 4.490 dollari l’oncia, in lievissimo calo poiché l’aumento dei rendimenti reali ne ha smorzato l’attrattiva. Sulle materie prime, il greggio WTI ha trattato intorno ai 92,60 dollari al barile e il Brent vicino ai 94,70, entrambi in modesto ribasso mentre i mercati soppesavano segnali diplomatici contrastanti dal Medio Oriente.

Perché un buon dato sull’occupazione è stato una cattiva notizia. Il paradosso della giornata è che l’economia appariva in salute. Il Bureau of Labor Statistics ha riferito che «l’occupazione totale nei settori non agricoli è aumentata di 172.000 unità a maggio e il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,3%»: ben al di sopra delle circa 80.000-88.000 unità che gli economisti avevano messo in conto. Nella maggior parte dei giorni è un dato rassicurante. Venerdì è stato un problema.

Un mercato del lavoro così solido non dà alla Federal Reserve alcun motivo per tagliare i tassi e, al margine, fa rivivere le ipotesi di un possibile rialzo, proprio mentre l’inflazione resta elevata. Tassi più alti più a lungo sono tossici in modo specifico per il trade sull’AI, perché le valutazioni alle stelle dei titoli legati all’AI e ai semiconduttori che hanno trainato il mercato si fondano sul valore attuale di profitti attesi per gli anni a venire, e l’aumento dei rendimenti erode esattamente quei profitti futuri. È per questo che i titoli AI che Morgan Stanley ha consigliato agli investitori si sono mossi all’unisono in discesa, esattamente come avevano fatto in salita.

Cosa osservare alla riapertura dei mercati. La domanda per lunedì è se quello di venerdì sia stato un riprezzamento di un solo giorno o l’inizio di uno smontaggio più profondo del trade dominante dell’anno. Tre elementi detteranno il tono: l’andamento del rendimento a 10 anni — se continua a salire verso e oltre il 4,6%, i titoli growth sensibili ai tassi restano sotto pressione; se la rotazione verso i difensivi tiene o si inverte, con i cacciatori di occasioni che tornano sui chip; e qualunque nuovo segnale dai relatori della Fed su come un mercato del lavoro forte ridisegni le prospettive sui tassi.

Gli investitori che si chiedono se la correzione sia un’occasione d’acquisto sul nome più osservato del gruppo possono rivedere i meccanismi nella nostra guida su come comprare azioni Nvidia. Dopo una settimana in cui il trade sull’AI ha finalmente smesso di accelerare, l’onere della prova si è spostato, e il mercato obbligazionario, per ora, è quello che parla.

Articolo originale: questo contenuto è la traduzione italiana di Stocks Plunge as Nasdaq Sinks 4% in Worst Day Since 2025 — Chip Rout Erases $1 Trillion, pubblicato su Money.it International.

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