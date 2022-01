Hybrid Assistant: cos’è, come funziona e auto compatibili

Chi ha un’auto ibrida avrà sicuramente sentito parlare di Hybrid Assistant, tra le migliori app della sua categoria.

Utilissima per chi guida una quattro ruote ibrida, Hybrid Assistant permette di monitorare tutti i parametri più importanti del sistema HSD senza la complicazione delle applicazioni OBD classiche, e aiuta così a ottimizzare i consumi e migliorare la guida.

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo della tecnologia e della mobilità green e dopo aver scoperto le migliori app per ricaricare l’auto elettrica vediamo ora come funziona Hybrid Assistant, chi può usarla e con quali modelli di auto e device è compatibile.

Hybrid Assistant: cos’è e come funziona

Hybrid Assistant è un’app gratuita sviluppata da HybridXplorers per ottenere il massimo da auto Toyota Hybrid o Lexus. Solo i dispositivi Android possono scaricarla e installarla: l’app si trova, infatti, soltanto su Google Play Store mentre non è disponibile per iPhone.

Con Hybrid Assistant si possono ottenere informazioni importanti sul funzionamento HSD (Hybrid Synergy Drive) dell’auto, che permettono di perfezionare la guida e ottimizzare i consumi.

Per usare Hybrid Assistant servono:

un telefono Android

un’auto ibrida Toyota o Lexus (è in via di sviluppo l’integrazione per Hyunday Ioniq e Kia Niro)

un porta-telefono per auto, essenziale per monitorare i dati sull’app senza perdere d’occhio la strada

un’interfaccia OBD, che permette di raccogliere dati su RPM, velocità e altri parametri dell’auto. La piena funzionalità di Hybrid Assistant si ha solo utilizzando la famiglia di adattatori OBDLink o gli adattatori vLinker FD/MC. Si tratta di un requisito fondamentale per le nuove auto ibride Toyota come Corolla e C-HR.

Tutto quello che bisogna fare per far funzionare e collegare Hybrid Assistant all’auto è:

scaricare e installare l’app Hybrid Assistant da Google Play Store sul proprio smartphone

Aprire l’app

Collegare l’OBD all’auto e accenderlo

Collegare tramite Bluetooth l’auto al device

Hybrid Assistant: smartphone supportati

Per quanto riguarda i dispositivi compatibili, la lista è molto lunga. Hybrid Assistant funziona con la maggior parte degli smartphone Android. Per un uso ideale e senza problemi conviene avere un telefono con una buona connessione Bluetooth. Ecco alcuni modelli di smartphone supportati dall’app:

Asus Zenphone, Android 4

Asus Zenphone3 Asus_Z012D 6.0.1

Cubot Note S, Android 5.1

Elefono P6000, Android 4.4.4

Google Nexus 7 2013, Android 6.0.1

Google Nexus 7 2013 Cyanogen mod 14.1

Google Nexus 5

HTC One M8, Android 6

Nokia 3.1, Android 8.1

OnePlus X

Samsung Galaxy Note 4, Android 6.0.1

Samsung Galaxy Note 2, Android 4.4.2

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy Trend, Android 4.2.2

Sony Xperia Z1c, Android 5.1.1

Sony Xperia Z3, Android 5.1

Sone Xperia XZ2

Hybrid Assistant non funziona su Android Auto.

Hybrid Assistant: auto compatibili

Al momento Hybrid Assistant funziona solo su auto ibride Toyota e Lexus. Volete sapere se l’applicazione è disponibile per la vostra vettura? La lista dei modelli di auto a cui si può connettere Hybrid Assistant comprende:

Toyota Auris

Toyota Camry

Toyota Corolla 1.8 e 2.0

Toyota C-HR

Toyota Crown

Toyota Estima

Toyota Highlander

Toyota Levin

Toyota Noah

Toyota Prius +/V/Alpha

Toyota Prius 2ª, 3ª e 4ª gen.

Toyota Prius C

Toyota Prius PHV

Toyota Prius Prime (pre-2021)

Toyota RAV4 (pre-2019)

Toyota RAV4 MY19

Toyota Sienta

Toyota Yaris (MY12-19)

Toyota Yaris MY20

Per le auto non-Toyota sono disponibili solo alcune funzionalità.

Per tutti i dettagli e le informazioni utili rimandiamo alla tabella completa sul sito ufficiale.