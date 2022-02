Aumento dei prezzi al supermercato con la guerra in Ucraina: i prodotti che costeranno di più

La guerra si segue in televisione, sui giornali e online, ma le conseguenze si possono vedere tranquillamente anche tra le file dei prodotti al supermercato con l’aumento dei prezzi. Da tempo i Paesi occidentali al fianco dell’Ucraina discutevano delle sanzioni economiche da applicare alla Russia in caso di invasione e ora quel momento è arrivato.

Con l’invasione dell’Ucraina il prezzo degli alimenti, e non solo, è destinato a crescere. Questo perché l’Italia, così come anche l’Europa, vende e compra con entrambi i Paese in conflitto. Pensiamo per esempio al settore alimentare, quello della produzione del grano per il quale Russia e Ucraina rappresentano rispettivamente il terzo e l’ottavo produttore al mondo.

C’è però da fare una precisazione: l’Italia non acquista grano principalmente dall’Ucraina - anche se fa parte dell’import del nostro Paese - ma acquista un gran numero di fertilizzanti dalla Russia. In un modo o nell’altro, tra aumento del gas per la produzione, l’aumento della benzina per il trasporto, del grano e del fertilizzante, molti dei prodotti alimentari nei supermercati sono destinati a crescere di prezzo.

Aumento dei prezzi al supermercato: con la guerra grano e mais costeranno di più

L’invasione dell’Ucraina avrà diverse effetti sull’economia, direttamente e indirettamente. Perché le sanzioni dichiarate e in fase di attuazioni colpiranno il commercio (import ed export) con la Russia e, a seconda del risultato del conflitto, anche con l’Ucraina. Almeno fino a quando l’invasione proseguirà, l’aumento del prezzo è inevitabile e già i primi segnali negativi per l’economia si stanno manifestando. L’Ansa riporta le chiusure in negativo delle borse di tutto il mondo, da Milano (-5%), Tokyo (-1,8%), Sydney (-3%) fino a Hong Kong (-3,4%).

La crisi in corso di traduce con un aumento dei prezzi, neanche troppo imprevedibile e una perdita di fatturato per l’export. In particolare, a essere colpiti, saranno i settori alimentari e ortofrutticoli, con un aumento del costo della materia, ma anche della produzione di grano e mais. Due materie prime che corrispondono a tutta una serie di alimenti, come la pasta - di cui si sta monitorando l’aumento del costo da questa estate - e molto altro come la carne.

Aumento dei prezzi per grano e mais: l’impatto spiegato in numeri

Entriamo nel dettaglio, perché non apparire subito chiaro il motivo dell’aumento dei prezzi. Infatti l’Italia non acquista il grano solamente da Russia e Ucraina - motivo per quale potrebbe non mancare la materia prima - ma da questi acquista o passa gas, petrolio e fertilizzanti che servono alla filiera dalla settore primario a quello terziario.

Per arrivare nei supermercati alimenti come pane, pasta, polenta, mais e altro percorrono una catena nella quale Ucraina e Russia giocano diversi ruoli chiave. Esistono alternative, ma la risposta principale del mercato, la più immediata, è l’aumento dei prezzi.

Così il grano subirà un balzo del +5,7% dei costi, su un prezzo già in aumento per via delle condizioni climatiche che hanno rovinato il raccolto dell’estate. Mentre per il mais e la soia i rincari saranno rispettivamente del +5,5% e +2,87%.

L’aumento del mais comporta un grave aumento del prezzo della carne, poiché gran parte della dieta (47%) dei nostri allevamenti è composto dal mais importato. Grano e mais sono quindi prodotti strategici della nostra filiera alimentare e un aumento dei costi avrà un impatto notevole sulla spesa nel carrello e sulle tasche degli italiani.